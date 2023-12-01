Ασφαλής με την οικογένειά της είναι η Μία Σεμ, η 21 ετών Γαλλο-ισραηλινή η οποία είχε απαχθεί από ενόπλους της Χαμάς από το φεστιβάλ μουσικής Supernova στις 7 Οκτωβρίου.

Συγκινητικές φωτογραφίες με την επανένωση της Mia Shem με την οικογένειά της στο Sheba Medical Center στο Tel Hashomer, δημοσίευσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην πλατφόρμα Χ.

Redemption of Hostages: Mia Shem reunites with her family at Sheba Medical Center in Tel Hashomer. pic.twitter.com/3MBLMwuPCC — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 1, 2023

Πρόκειται για μία από τους οκτώ συνολικά ομήρους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση χθες.

Πριν από έναν περίπου μήνα η Χαμάς είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο η Σεμ μιλούσε στην κάμερα και εκλιπαρούσε να επιστρέψει πίσω στο Ισραήλ και την οικογένειά της το συντομότερο δυνατό. Ήταν τραυματισμένη στο χέρι και τόνιζε ότι είχε χειρουργηθεί. Στις εικόνες που είχε μοιραστεί η οργάνωση διακρινόταν κάποιο μέλος ιατρικού προσωπικού να περιποιείται το τραύμα της – χωρίς ωστόσο να φαίνεται στην κάμερα το πρόσωπό του.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «Κανάλι 12» μετέδωσε, χθες, βίντεο στο οποίο βλέπουμε τη μητέρα της Μία Σεμ, Κερέν να κλαίει κρατώντας το τηλέφωνο και να ορμά στην αγκαλιά των παιδιών της όταν έμαθε ότι η Μία απελευθερώθηκε. «Η Μία επιστρέφει σπίτι» είπε ενώ ο πατέρας της 21χρονης, Νταβίντ, μιλώντας στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο τόνιζε πως «πρώτα η μαμά της θα πέσει επάνω της και εγώ, στη συνέχεια, θα την πλησιάσω και θα τη σφίξω στην αγκαλιά μου. Δεν θα πω κουβέντα... Δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις. Δεν γνωρίζω τι έχει περάσει».

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια της Μία ευχαριστεί όλους όσους εργάστηκαν για την απελευθέρωσή της και ζητεί να επικρατήσουν «ηρεμία και ησυχία» τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων η Σεμ θα παραμένει στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια που χρειάζεται μέχρι να επιστρέψει και πάλι πίσω στο σπίτι της.

Η Μία βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες και από το οποίο απήχθησαν 40. Είχε ολοκληρώσει τη στρατιωτική θητεία, παρακολουθούσε μαθήματα δερματοστιξίας και ζούσε στην πόλη Μαζόρ, ανατολικά του Τελ Αβίβ. «Είναι ένα νέο κορίτσι που ήθελε να διασκεδάζει και να χορεύει» δήλωνε η μητέρα της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France Info.

תיעוד: מייה שם ועמית סוסנה הועברו לידי הצלב האדום@gal_sade pic.twitter.com/D74ioRiMeW — כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2023

Πηγή: skai.gr

