Το Ισραήλ είναι ένας «φίλος» της Ισπανίας, διαβεβαιώνει ο Πέδρο Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Ισραήλ είναι «ένας φίλος της Ισπανίας», μία ημέρα αφότου το εβραϊκό κράτος κάλεσε για εξηγήσεις την πρέσβειρά του στη χώρα, έπειτα από δηλώσεις που κρίθηκαν «σκανδαλώδεις» του Ισπανού πρωθυπουργού σχετικά με τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης, που αποτελεί μία από τις πλέον επικριτικές φωνές στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ισραήλ, επανέλαβε, εντούτοις, τη θέση του σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο οποίος προκαλεί εδώ και ημέρες ένταση μεταξύ της Μαδρίτης και της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο X (πρώην Twitter), ο Σάντσεθ δήλωσε πως «επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι ένας σύμμαχος, ένας φίλος της Ισπανίας», κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρώην υπουργό Άμυνας και νυν μέλος του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ.

«Για μία ακόμη φορά, καταδίκασα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου», συνέχισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον οποίο το «Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας».

«Όμως, επαναβεβαιώνω πως η Ισπανία κρίνει αφόρητο τον θάνατο αμάχων στη Γάζα και ότι το Ισραήλ πρέπει να σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», κατέληξε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι καλεί «για διαβουλεύσεις» την πρέσβειρά του στην Ισπανία έπειτα από δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού που κρίθηκαν «σκανδαλώδεις».

Ο Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει, στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας, ότι διατηρεί «σοβαρές αμφιβολίες» για τον σεβασμό του Ισραήλ στο διεθνές δίκαιο, δεδομένου «του ολοένα κι αυξανόμενου αριθμού των ανθρώπων που πεθαίνουν, ιδίως μικρών αγοριών και κοριτσιών» στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

