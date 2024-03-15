Σίσι: Η Αίγυπτος εργάζεται για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα

Η Αίγυπτος εργάζεται για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας η οποία θα προβλέπει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται εκεί και την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα του θύλακα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Ο Σίσι προειδοποίησε εξάλλου για τον κίνδυνο ισραηλινής επιδρομής στην πόλη της Ράφα, κοντά στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, όπου εκτιμάται ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο.

Αξιωματούχοι οργανώσεων αρωγής έχουν προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα απειλούνται με λιμό.

«Μιλάμε για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, κάτι που σημαίνει ανακωχή, παροχή της μέγιστης ποσότητας βοήθειας», επεσήμανε ο Αιγύπτιος πρόεδρος σε μήνυμά του κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτική ακαδημία.

Χάρη στην εκεχειρία «θα περιοριστούν οι επιπτώσεις του λιμού στους κατοίκους, ενώ θα επιτρέψει στους ανθρώπους που βρίσκονται στο κεντρικό και το νότιο τμήμα (της Λωρίδας της Γάζας) να μετακινηθούν προς το βόρειο, με μια πολύ ισχυρή προειδοποίηση κατά μιας επιδρομής στη Ράφα», πρόσθεσε.

«Προειδοποιήσαμε για το τι συμβαίνει, ότι αν δεν εισέρχεται βοήθεια (στη Γάζα), αυτό θα οδηγήσει σε λιμό», τόνισε ο Σίσι.

Η Αίγυπτος προσπαθεί μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ να μεσολαβήσει μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία εκεχειρίας και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Χθες Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι ζήτησε από το Ισραήλ να ανοίξει τα χερσαία σημεία διέλευσης προς τη Γάζα προκειμένου να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα του, ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι τουλάχιστον 576.00ο κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού, ενώ αυξάνεται η διεθνής πίεση στο Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.