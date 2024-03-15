Οι Ρώσοι άρχισαν να προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές που αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν μια νέα θητεία για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο, σε μια στιγμή που η Ουκρανία, αντιμετώπη εδώ και δύο χρόνια με μια ρωσική επίθεση, πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις της εναντίον της Ρωσίας.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα στις 08:00 (τοπική ώρα, 22:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) στη χερσόνησο της Καμτσάτκα και στην Τσουκότκα, τις δύο απομακρυσμένες περιφέρειες στην άπω ανατολή της Ρωσίας. Και θα κλείσουν την Κυριακή στις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Καλίνινγκραντ, το ρωσικό θύλακα στους κόλπους της ΕΕ.

Στις 08:00 (ώρα Ελλάδας), τα εκλογικά τμήματα είχαν ανοίξει σε όλη τη χώρα, η οποία εκτείνεται σε ένδεκα ωριαίες ατράκτους.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε διάστημα τριών ημερών, περιλαμβανομένων των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών της Ουκρανίας ή ακόμη της Υπερδνειστερίας, του φιλορωσικού αυτονομιστικού εδάφους της Μολδαβίας.

Λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 24 χρόνια, κάλεσε τους συμπατριώτες του να μην «παρεκκλίνουν από το δρόμο» και να ψηφίσουν «πατριωτικά» αυτούς τους «δύσκολους» καιρούς.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους αντιμετωπίζει τρεις υποψηφίους, οι οποίοι δεν αντιτίθενται ούτε στην επίθεση στην Ουκρανία ούτε στην καταστολή που έχει εξαλείψει κάθε αντιπολίτευση και κορυφώθηκε με το θάνατο στη φυλακή, στα μέσα Φεβρουαρίου, του κύριου αντιπολιτευόμενου, του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο μοναδικός αντιπολιτευόμενος που προσπάθησε να είναι υποψήφιος, ο Μπόρις Ναντέζντιν, είδε την υποψηφιότητά του να απορρίπτεται.

«Παρωδία»

Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, η Γιούλια Ναβάλναγια, η οποία ορκίσθηκε να συνεχίσει τη μάχη του, κάλεσε τους Ρώσους να διαμαρτυρηθούν πηγαίνοντας να ψηφίσουν οποιονδήποτε άλλον υποψήφιο εκτός του Πούτιν.

Κάλεσε επίσης τους Ρώσους, που υποστηρίζουν την αντιπολίτευση, να πάνε στα εκλογικά τμήματα την ίδια στιγμή, την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι, για να δείξουν ότι είναι πολλοί.

Η έκκληση αυτή προκάλεσε μια προειδοποίηση από την εισαγγελία της Μόσχας, η οποία υπογράμμισε χθες, Πέμπτη, ότι «μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας» για κάθε μορφή διαμαρτυρίας.

Η καταστολή των επικριτών του Κρεμλίνου επιταχύνθηκε σαφώς μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο 2022. Οι αρχές έστειλαν στη φυλακή τους περισσότερους αντιπολιτευόμενους και χιλιάδες άλλους Ρώσους, ενώ ώθησαν πολλούς άλλους στην εξορία.

Η νίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην ψηφοφορία αυτή, η οποία θεωρείται σίγουρη, θα του επιτρέψει να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2030. Χάρη σε μια συνταγματική αναθεώρηση του 2020, θα μπορέσει να είναι υποψήφιος και να παραμέινει στην εξουσία μέχρι το 2036, όταν θα είναι 84 ετών.

Η ψηφοφορία έχει ήδη επικριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατήγγειλαν την «παρωδία εκλογών που οργανώθηκε στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη». Η ουκρανική διπλωματία απηύθυνε έκκληση να απορριφθεί το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, την οποία χαρακτήρισε «φάρσα».

Πολλαπλασιασμός των επιθέσεων

Στη Μαριούπολη, η οποία έχει καταληφθεί από τη Ρωσία στη νότια Ουκρανία, οι εκλογικοί αξιωματούχοι άνοιξαν σήμερα αυτοσχέδια εκλογικά τμήματα πάνω σε μικρά τραπέζια μέσα στο δρόμο και πάνω σε καπό αυτοκινήτων.

Πανό αναρτήθηκαν με το «V» σε κόκκινο, λευκό και μπλε, ένα από τα σύμβολα του στρατού που χρησιμοποιείται ως σήμα υποστήριξης της ρωσικής επίθεσης.

Η Ουκρανία από την πλευρά της έχει εντείνει τις τρεις τελευταίες ημέρες την πίεση στις μεθοριακές ρωσικές περιφέρειες πολλαπλασιάζοντας τις επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τις ένοπλες επιδρομές ρώσων φιλοουκρανών εθελοντών.

Η ρωσική εθνοφρουρά ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το μεσημέρι ότι απώθησε μαζί με το στρατό και τους συνοριοφύλακες την επίθεση μιας ομάδας «σαμποτέρ» κοντά στον οικισμό Τιότκινο, στην περιφέρεια του Κουρσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Παράλληλα οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πολλαπλασιάζονται στις ρωσικές μεθοριακές περιφέρειες, αλλά και σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το μέτωπο, με το Κίεβο να υπόσχεται αντίποινα για τους βομβαρδισμούς που υφίσταται εδώ και δύο χρόνια η Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως κατέστρεψε πέντε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εννέα πυραύλους πάνω από την περιφέρεια του Μπελγκορόντ, που συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξουδετερώθηκαν πάνω από την περιφέρεια του Λιπέτσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας.

Σήμερα τρία παιδιά σκοτώθηκαν επίσης από ουκρανικό πλήγμα στο Ντονέτσκ, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το φιλορώσο δήμαρχό της Αλεξέι Κουλέμζιν.

