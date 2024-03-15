Λογαριασμός
Φονικοί ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τις κεντρικές ΗΠΑ - Τρεις νεκροί στην Ιντιάνα (βίντεο)

«Ποτέ σε όλη τη ζωή μου δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Στο κέντρο της πόλης η κατάσταση είναι αληθινά πολύ κακή» δήλωσε αξιωματούχος του Οχάιο

ηπα ανεμοστροβιλοι

Σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ το κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλώντας ανεμοστρόβιλους, ένας από τους οποίους στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ιντιάνα, ανακοινώθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κάμπινγκ με τροχόσπιτα στο Γουίντσεστερ, στη γειτονική πολιτεία της Ιντιάνα, στη διάρκεια ενός ανεμοστρόβιλου, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους, η οποία αφορά περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους στο κέντρο της χώρας, και ανέφερε πως ένας «πολύ επικίνδυνος ανεμοστρόβιλος» έπληξε την πολιτεία του Οχάιο.

«Είναι μια απόλυτη καταστροφή», δήλωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης Ίντιαν Λέικς που βρίσκεται στην πολιτεία αυτή. «Ποτέ σε όλη τη ζωή μου δεν είχα δει κάτι τέτοιο», είπε η Άμπερ Φέιγκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, «στο κέντρο της πόλης» η κατάσταση είναι «αληθινά πολύ κακή».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ένας ανεμοστρόβιλος διέσχισε τις κομητείες Γκαλάτιν και Τριμπλ χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Οι ανεμοστρόβιλοι, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο εντυπωσιακό όσο και δύσκολο να προβλεφθεί, είναι σχετικά συχνοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στο κεντρικο και το νότιο τμήμα της χώρας.

