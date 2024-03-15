Σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ το κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλώντας ανεμοστρόβιλους, ένας από τους οποίους στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ιντιάνα, ανακοινώθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Devastating Tornado 🌪️ Ripped Through My Local Town Tonight My People Are Safe Lets Pray For Indian Lake Ohio As This Is Such A Tragic Moment Just Remember To Always Take Safety Seriously ⚠️🙏#tornado #TornadoWatch #indianlake #ohio #WeathAlert #WeatherForecast pic.twitter.com/5tjPvEN9hR March 15, 2024

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κάμπινγκ με τροχόσπιτα στο Γουίντσεστερ, στη γειτονική πολιτεία της Ιντιάνα, στη διάρκεια ενός ανεμοστρόβιλου, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους, η οποία αφορά περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους στο κέντρο της χώρας, και ανέφερε πως ένας «πολύ επικίνδυνος ανεμοστρόβιλος» έπληξε την πολιτεία του Οχάιο.

«Είναι μια απόλυτη καταστροφή», δήλωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης Ίντιαν Λέικς που βρίσκεται στην πολιτεία αυτή. «Ποτέ σε όλη τη ζωή μου δεν είχα δει κάτι τέτοιο», είπε η Άμπερ Φέιγκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, «στο κέντρο της πόλης» η κατάσταση είναι «αληθινά πολύ κακή».

🚨#BREAKING: Mass Casualty Incident declared after a catastrophic tornado went through across multiple towns



📌#IndianLake | #Ohio



Currently, a tornado outbreak is underway across Ohio and Indiana states. A catastrophic tornado has just passed through Indian Lake, Ohio,… pic.twitter.com/NsWZsIPslo — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 15, 2024

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ένας ανεμοστρόβιλος διέσχισε τις κομητείες Γκαλάτιν και Τριμπλ χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Οι ανεμοστρόβιλοι, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο εντυπωσιακό όσο και δύσκολο να προβλεφθεί, είναι σχετικά συχνοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στο κεντρικο και το νότιο τμήμα της χώρας.

