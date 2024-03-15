Η Χαμάς παρουσίασε στους μεσολαβητές και τις ΗΠΑ πρόταση για εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατούμενων στο Ισραήλ, 100 από τους οποίους εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με την πρόταση που είδε το Reuters.

Η παλαιστινιακή οργάνωση προτείνει αρχικά να απελευθερώσει γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς που κρατά ομήρους με αντάλλαγμα 700 με 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε ότι η νέα πρόταση της Χαμάς βασίζεται «σε μη ρεαλιστικά αιτήματα».

Η Αίγυπτος και το Κατάρ αναζητούν κοινό έδαφος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προκειμένου να επιτευχθεί εκεχειρία στον πόλεμο που βρίσκεται στον έκτο μήνα του και έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, με το ένα τέταρτο του πληθυσμού να κινδυνεύει με λιμό.

Τον Φεβρουάριο η Χαμάς έλαβε προσχέδιο πρότασης το οποίο προέκυψε από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο Παρίσι για την επίτευξη εκεχειρίας. Αυτό προέβλεπε παύση των εχθροπραξιών για 40 ημέρες και την ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατούμενων με Ισραηλινούς ομήρους σε ποσοστό 10 προς έναν—αντίστοιχο με αυτό της νέας πρότασης.

Το Ισραήλ είχε απορρίψει και εκείνη την πρόταση, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο αν δεν εξαλείψει τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, η παλαιστινιακή οργάνωση θα συμφωνήσει σε μια ημερομηνία για πλήρη εκεχειρία μετά την αρχική ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. Η καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα επίσης θα συμφωνηθεί μετά το πρώτο στάδιο.

Η Χαμάς πρόσθεσε ότι στη διάρκεια ενός δεύτερου σταδίου του σχεδίου θα αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι κρατούμενοι και οι όμηροι και από τις δύο πλευρές.

Αργά χθες, Πέμπτη, η Χαμάς επεσήμανε ότι παρουσίασε στους μεσολαβητές ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για εκεχειρία το οποίο βασίζεται στον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα προβλέπει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους του θύλακα, την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων στα σπίτια τους αλλά και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα του, ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι τουλάχιστον 576.00ο κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού, ενώ αυξάνεται η διεθνής πίεση στο Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.