Ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του σήμερα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, παρά την ολοένα πιο κρίσιμη κατάσταση για τους άμαχους, παρά τις εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και παρά τις ανησυχίες για την «εξάπλωση» του πολέμου στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Πέραν της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις πολλαπλασίασαν τις επιδρομές τους σε μεγάλες πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ιδίως στην Τζενίν και στη Ραμάλα, όπου βρίσκεται η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Το γενικό επιτελείο στρατού προειδοποίησε εναντίον της εντατικοποίησης των πυρών κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο κυρίως από στοιχεία της Χεζμπολά, λιβανικού σιιτικού κινήματος που, όπως και η Χαμάς, αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράκ και εχθρικών έναντι του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Κοντά στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, στο τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, κατέπεσε drone τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ισραηλινός στρατός, αφού η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ομάδα που πιστεύεται πως αποτελεί δημιούργημα μελών ιρακινών φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα εναντίον «στόχου ζωτικής σημασίας» νότια της Ελιάντ με «τα κατάλληλα όπλα».

Εξάλλου, το Ιράν απείλησε χθες το Ισραήλ με «απευθείας ενέργειες» και άλλες, «από το μέτωπο της αντίστασης», μετά τον θάνατο τη Δευτέρα του Ραζί Μουσαβί, υψηλόβαθμου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης, σε πλήγμα στη Συρία αποδιδόμενο στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Από την άλλη, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί ανέφερε πως οι άνδρες του βρίσκονται «σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας για την εξάπλωση των μαχών στον βορρά», όπου οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολά είναι πρακτικά καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τετράδυμα εν μέσω πολέμου

Στον παλαιστινιακό θύλακο μονάδες του Τσαχάλ ανέφεραν πως συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη του νότου, καθώς επίσης και σε καταυλισμούς προσφύγων στο κεντρικό τμήμα της περιοχής.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για αιματηρά πλήγματα τη νύχτα στη Νουσέιρατ και στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου 2,4 εκατ. κατοίκων, τα 1,9 εκατ. εκ των οποίων (το 85%) έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, η Ιμάν αλ Μάσρι έφερε στον κόσμο τετράδυμα —δυο αγόρια και δυο κορίτσια— εν μέσω του πολέμου.

«Είναι τόσο μικροσκοπικά. Κάνει κρύο, έχει αέρα και δεν υπάρχει κανένα λουτρό για βρέφη ώστε να τα πλύνω (...) Δεν μπορώ να τα κάνω μπάνιο, τα καθαρίζω με υγρά πανιά», είπε η 28χρονη μητέρα, που εκτόπισε ο πόλεμος.

«Δεν υπάρχουν πάνες, ούτε γάλα σε σκόνη,. Προσπαθώ να τα θηλάσω, αλλά δεν έχω αληθινά θρεπτικό γάλα», πρόσθεσε, εξηγώντας πως δεν τρώει καλά. Φοβάται πως οι βομβαρδισμοί θα σπάσουν τα παράθυρα και θα τραυματίσουν τα νεογνά.

«Πίστευα πως ο πόλεμος θα κρατούσε δέκα ημέρες και μετά θα γυρίζαμε σπίτι μας» (στην Μπέιτ Χανούν, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας). «Δεν πήραμε τίποτα μαζί μας», λέει αμήχανα ο σύζυγός της, ο Αμάρ, στο πλευρό της.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως έκτοτε 21.110 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6.300 γυναίκες και 8.800 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση της Χαμάς είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν σε αιχμαλωσία πάνω από 120, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Εξάλλου, στις ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις από την 27η Οκτωβρίου στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί 167 ισραηλινοί στρατιωτικοί (3 χθες), σύμφωνα με το γενικό επιτελείο. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον αριθμό αυτό.

«Διαρκής κατάπαυση του πυρός»;

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο άμαχος πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα πιο «σοβαρό κίνδυνο» καθώς «η πείνα και η απελπισία» επιδεινώνονται, σε βαθμό που «πεινασμένοι απέκλεισαν αυτοκινητοπομπή μας με την ελπίδα πως θα έβρισκαν κάτι να φάνε», ανέφερε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε για ακόμη μια φορά το αίτημά του να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό «διαρκής κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Ο εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, η χώρα του οποίου διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή και συνέβαλε να κηρυχθεί επταήμερη ανακωχή στα τέλη Νοεμβρίου, συζήτησε αυτή την εβδομάδα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την ανάγκη να συμφωνηθεί «μόνιμη κατάπαυση του πυρός», να μην υπάρξει δηλαδή απλά ακόμη μια παύση των επιχειρήσεων.

Η ανακωχή στα τέλη του περασμένου μήνα επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και, σε αντάλλαγμα, 240 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και να μπει μεγαλύτερη ποσότητα βοήθειας στον θύλακο.

Όμως οι προσπάθειες των μεσολαβητών, του Κατάρ και της Αιγύπτου, συνεχίζουν να μη φέρνουν καρπούς —νέα αναστολή των εχθροπραξιών—, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται ολοένα πιο βαρύς καθημερινά.

Κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 195 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας. Το υπουργείο τόνισε χθες πως ο Τσαχάλ έβαλε στο στόχαστρο σπίτι που γειτόνευε με το νοσοκομείο Αλ Άμαλ («Ελπίδα») στη Χαν Γιούνις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 34.

Προσπαθώντας να σωθούν από τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς, Παλαιστίνιοι που είχαν βρει μέχρι χθες καταφύγιο σε σχολείο του ΟΗΕ στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ (κεντρικά), έφευγαν έχοντας φορτώσει στρώματα, κουβέρτες, αποσκευές με ατομικά τους είδη σε δίτροχα κάρα, σε οροφές αυτοκινήτων.

«Ούτε καν τα σχολεία του ΟΗΕ δεν είναι πλέον ασφαλή»· «αρχικά είχαμε εκτοπιστεί στη Νουσέιρατ, μετά πήγαμε στη Ράφα. Ο κόσμος δεν ξέρει πού να πάει», εξήγησε ένας. Πρόσθεσε πως «το μήνυμά μας στον κόσμο είναι ‘κάντε προσπάθεια να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός’».

Πηγή: skai.gr

