Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε χθες Τετάρτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, το αίτημά του να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό «διαρκής κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το Ελιζέ, προσθέτοντας πως η Γαλλία θα αναλάβει πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής φύσης τις «προσεχείς ημέρες» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Στη συνδιάλεξή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, ο γάλλος πρόεδρος τόνισε την «ανάγκη» τα μέρη να «εργαστούν για διαρκή κατάπαυση του πυρός, με τη βοήθεια όλων των περιφερειακών και διεθνών εταίρων», στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της γαλλικής προεδρίας. Η Γαλλία «θα εργαστεί τις επόμενες ημέρες, σε συντονισμό με την Ιορδανία», για να διεξαχθούν «ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» στην μικρή παλαιστινιακή περιοχή, υπό απόλυτη πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου την «έντονη ανησυχία» του για τον «πολύ βαρύ απολογισμό» θυμάτων μεταξύ των αμάχων και την «απόλυτα επείγουσα ανθρωπιστική κρίση» που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας.

Επέμεινε εκ νέου «στη σημασία που έχει το Ισραήλ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να τερματιστούν οι επιθέσεις «ορισμένων εποίκων εναντίον παλαιστινίων αμάχων» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και «κάθε νέο σχέδιο ανέγερσης οικισμών» στον τομέα αυτόν.

Την περασμένη εβδομάδα, η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κατρίν Κολονά δήλωνε ότι η Γαλλία θα «λάβει μέτρα σε εθνικό επίπεδο εναντίον ορισμένων εξτρεμιστών εβραίων εποίκων».

Εξέφρασε ακόμη την ανησυχία της για την επαπειλούμενη εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, καθώς οι συγκρούσεις στα σύνορα Λιβάνου/Ισραήλ συνεχίζονται, ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απειλούν την κίνηση εμπορικών πλοίων σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο κ. Νετανιάχου «ευχαρίστησε» τη Γαλλία διότι «υπερασπίζεται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» και για τη «βούλησή της να συμβάλει να αποκατασταθεί η ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στην Ιερουσαλήμ. Ακόμη, «ενημέρωσε» τον κ. Μακρόν για τις εξελίξεις στον πόλεμο και τις «προσπάθειες» να επιστρέψουν «οι όμηροι».

Δυόμισι μήνες και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον τομέων του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι 21.100 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση της Χαμάς είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν σε αιχμαλωσία πάνω από 120, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Εξάλλου, στις ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις από την 27η Οκτωβρίου στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί 164 ισραηλινοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον αριθμό αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

