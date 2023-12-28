Δύο bloggers από τη Σοηδία την... πάτησαν όταν επισκέφθηκαν τις εξωτικές Μαλδίβες και ξόδεψαν περίπου 10.000 δολάρια.

Οι δύο 26χρονοι Oskar Kapland και Dan Goz από την Σουηδία, έκλεισαν ένα 9ήμερο ταξίδι στις Μαλδίβες προκειμένου να γιορτάσουν την επέτειο των 9 χρόνων που είναι μαζί.

Το ζευγάρι, όπως ήταν αναμενόμενο, περίμενε να δει από κοντά και να απολαύσει τα κρυστάλλινα νερά, τα ηλιοβασιλέματα και τη λευκή άμμο που κυριαρχούν στις ονειρεμένες Μαλδίβες, ωστόσο... όταν έφτασαν εκεί αντίκρυσαν έναν κατάμαυρο ουρανό, καταρρακτώδης βροχή και πεσμένα δέντρα στις παραλίες...

Ουσιαστικά, το τοπίο δεν είχε καμία σχέση με όσα βίντεο βλέπουμε καθημερινά στη ροή του Instagram!

«Ο καιρός ήταν βροχερός συνέχεια, είχε σύννεφα, προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε από τη Βόρεια Ευρώπη αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε και έτσι αποφασίσαμε να το διακωμωδήσουμε», είπε ο Oskar

«Χρησιμοποιούμε τα social media πολλά χρόνια και συνειδητοποιήσαμε πως δυστυχώς βλέπουμε μόνο... την καλύτερη εκδοχή των πραγμάτων», είπε ο σύντροφός του, Dan.

Πηγή: skai.gr

