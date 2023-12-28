Σε ετοιμότητα θέτει την πολεμική μηχανή της Βόρειας Κορέας ο Κιμ Γιονγκ Ουν για την αντιμετώπιση των «πρωτοφανών συγκρουσιακών κινήσεων των ΗΠΑ».

Ειδικότερα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδωσε εντολή στον στρατό, στην αμυντική βιομηχανία και στον τομέα πυρηνικών όπλων της χώρας να επιταχύνουν τις πολεμικές προετοιμασίες, ανέφεραν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας για τις πολιτικές κατευθύνσεις του νέου έτους στη διάρκεια μίας σημαντικής συνεδρίασης του κυβερνώντος κόμματος της χώρας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε επίσης ότι η Πιονγκγιάνγκ θα επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία με «αντιιμπεριαλιστικές ανεξάρτητες» χώρες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Βόρεια Κορέα επεκτείνει τους δεσμούς και τη συνεργασία της με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, την ώρα που η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Πιονγκγιάνγκ ότι προμήθευε στρατιωτικό εξοπλισμό στη Μόσχα για χρήση στον πόλεμο με την Ουκρανία, ενώ η Ρωσία της παρέχει τεχνική υποστήριξη για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol επισκέφθηκε μια στρατιωτική μονάδα πρώτης γραμμής στην ανατολική κομητεία Yeoncheon για να επιθεωρήσει την αμυντική της ετοιμότητα και κάλεσε για άμεσα αντίποινα εάν υπάρξει οποιαδήποτε πρόκληση από τη Βόρεια Κορέα.

«Σας προτρέπω να συντρίψετε αμέσως και σθεναρά τη βούληση του εχθρού στην περίπτωση οποιασδήποτε πρόκλησης», είπε ο Yoon στους στρατιώτες.



Πηγή: skai.gr

