Γυναίκα από το Νιου Τζέρσεϊ κατηγορείται ότι υποδυόταν τη θεία της που είχε πεθάνει από το 1998 και εισέπρατε την σύνταξή της και τα επιδόματα για όλα αυτά τα χρόνια. Έφτασε να έχει λάβει ποσό που ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια, δήλωσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Η 77χρονη, από το South Orange, εισέπρατε τη σύνταξη και τα επιδόματα που δικαιούνταν η νεκρή θεία για 25 χρόνια, σύμφωνα με το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ.

Τον Οκτώβριο του 2022, κρατικός υπάλληλος κάλεσε σε αριθμό τηλεφώνου που είχε δώσει η θεία της γυναίκας, για να διαπιστώσει αν ήταν ακόμη ζωντανή, αφού θα είχε ξεπεράσει τα 100 σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής της.

Η 77χρονη σήκωσε το τηλέφωνο υποδυόμενη τη θεία, αλλά οι μπερδεμένες απαντήσεις της φαίνεται ότι την πρόδωσαν.

Από το 1998 έως το 2023, καρπώθηκε 1.011.004,85 δολάρια, σύμφωνα με την καταγγελία.

Η γυναίκα συνελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου με την κατηγορία της απάτης.

Τόσο η Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης (SSA) όσο και το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ συνέχισαν να καταθέτουν παροχές στον τραπεζικό λογαριασμό της θείας της γυναίκας έως ότου ανακαλύφθηκε ο θάνατός της, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Μάλιστα, η κατηγορούμενη έκοβε και επιταγές πλαστογραφόντας το όνομα της θείας τις οποίες κατέθετε σε δική της εταιρεία.

Επιπλέον έκανε χρήση επιδομάτων για καύσιμα και αγορές σε σούπερ μάρκετ.

Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια, πρόστιμο έως και 250.000 δολ. ή πρόστιμο «διπλάσιο από το χρηματικό κέρδος ή ζημία που προκαλείται από το αδίκημα, όποιο είναι μεγαλύτερο».

Πηγή: skai.gr

