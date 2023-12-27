Ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται σε "μεγάλο κίνδυνο", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τονίζοντας ότι η πείνα και η απόγνωση επιδεινώνονται στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι παρέδωσε ιατρικό υλικό σε δύο νοσοκομεία την Τρίτη, στο βόρειο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς 21 από τα 36 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας πλέον δεν λειτουργούν καθόλου.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει "επείγοντα μέτρα για να μειωθεί ο σοβαρός κίνδυνος που ελλοχεύει για τον λαό της Γάζας και υπονομεύει την ικανότητα των οργανώσεων αρωγής να βοηθήσουν έναν πληθυσμό που υποφέρει από φρικτά τραύματα, οξεία πείνα και σοβαρό κίνδυνο ασθενειών".

Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία του ΟΗΕ τόνισε ότι η ομάδα της ανέφερε την Τρίτη την ανάγκη για τρόφιμα που "συνεχίζει να είναι οξεία" σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. "Άνθρωποι που πεινούν απέκλεισαν την αυτοκινητοπομπή μας με την ελπίδα να βρουν να φάνε", ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

"Η ικανότητα του ΠΟΥ να παραδίδει φάρμακα, ιατρικές προμήθειες και καύσιμα στα νοσοκομεία περιορίζεται όλο και περισσότερο από την πείνα και την απόγνωση των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία αυτά ή πηγαίνουν εκεί", πρόσθεσε. "Η ασφάλεια των ομάδων μας και η συνέχιση των επιχειρήσεων εξαρτώνται από την παράδοση περισσότερων τροφίμων στη Γάζα, αμέσως", υπογράμμισε ο Τέντρος.

Η απόφαση που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ζήτησε την "άμεση" και "σε μεγάλη κλίμακα" παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, "έγειρε μια ελπίδα" βελτίωσης, τόνισε ο Τέντρος. "Ωστόσο, οι διαπιστώσεις του ΠΟΥ επί του πεδίου δείχνουν ότι το ψήφισμα δεν είχε δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα επί του παρόντος".

"Αυτό που χρειαζόμαστε επειγόντως, αμέσως, είναι μια εκεχειρία για να προστατέψουμε τους πολίτες από τη βία που συνεχίζεται και να αρχίσει ο μακρύς δρόμος προς την ειρήνη και την ανοικοδόμηση", τόνισε ο Τέντρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

