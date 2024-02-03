Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του εφετείου του Βελιγραδίου να αθωώσει τέσσερα πρώην μέλη της Κρατικής Ασφάλειας (DB) τα οποία είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία, τον Απρίλιο του 1999, του δημοσιογράφου και εκδότη Σλάβκο Τσουρούβια.

Το εφετείο ακύρωσε χθες, Παρασκευή, την πρωτόδικη ετυμηγορία και αθώωσε τα πρώην στελέχη και μέλη της DB Ράντομιρ Μάρκοβιτς, Μιλαν Ράντονιτς, Μίροσλαβ Κούριακ και Ράτκο Ρόμιτς τα οποία είχαν καταδικαστεί, τον Απρίλιο του 2019, σε 100 χρόνια φυλάκιση, συνολικά, για ανθρωποκτονία.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι «δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αξιόπιστα ότι οι Μάρκοβιτς, Ράντονιτς, Κουράκ και Ρόμιτς είναι οι δράστες αυτής της εγκληματικής πράξης». Η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Ο Σλάβκο Τσουρούβια δολοφονήθηκε στις 11 Απριλίου του 1999, ανήμερα του Πάσχα και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί της Γιουγκοσλαβίας.

Πυροβολήθηκε στην πλάτη και στο κεφάλι μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, τη στιγμή που επέστρεφε από περίπατο, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του. Στη δίκη που έγινε το 2019, το Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο Σλάβκο Τσουρούβια δολοφονήθηκε εξαιτίας της κριτικής που ασκούσε, στη χώρα και στο εξωτερικό, στη σερβική πολιτική ηγεσία. Κατά τη διάρκεια της δίκης ενεπλάκη στην υπόθεση και το όνομα της συζύγου του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, της Μίρα Μάρκοβιτς, ωστόσο, ποτέ δεν εξιχνιάστηκε πλήρως ο ρόλος της, ούτε της ασκήθηκε ποινική δίωξη. Της δολοφονίας του Τσουρούβια είχε προηγηθεί μία εκστρατεία στοχοποίησης του ως "προδότη" και "φερέφωνου ξένων συμφερόντων" από έντυπα που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Πέντε ημέρες πριν από τη δολοφονία, στις 6 Απριλίου του 1999, στην καθημερινή εφημερίδα «Ekspres politika» δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Ο Τσουρούβια υποδέχθηκε τις νατοικές βόμβες», το οποίο διαβάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης (RTS).

Οι Ενώσεις ΜΜΕ στη Σερβία καταδίκασαν την αθώωση των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Σλάβκο Τσουρούβια. Την αγανάκτησή τους για την «κατάντια» του δικαστικού συστήματος εξέφρασαν και τα κόμματα της σερβικής αντιπολίτευσης.

Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και από το εξωτερικό.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν απογοήτευση για την αθωωτική απόφαση του εφετείου του Βελιγραδίου. «Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνεται ότι παραμένει ανέφικτη η απόδοση δικαιοσύνης και η τιμωρία των δολοφόνων του Σλάβκο Τσουρούβια, ακόμη και 25 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Είναι μία θλιβερή μέρα για τη δημοσιογραφία» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο ΟΑΣΕ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι «η αθώωση των καταδικασθέντων για την δολοφονία Τσουρούβια εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κράτος δικαίου στη Σερβία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.