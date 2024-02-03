Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως η Ρωσία καταδικάζει τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράκ και στη Συρία και πως η κατάσταση πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

"Είναι προφανές πως τα αεροπορικά πλήγματα σχεδιάστηκαν επίτηδες ώστε να πυροδοτήσουν περαιτέρω τη σύγκρουση. Εξαπολύοντας επιθέσεις, σχεδόν χωρίς παύση, σε εγκαταστάσεις φερόμενων ως φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ και στη Συρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν σκόπιμα να οδηγήσουν τις μεγαλύτερες χώρες στην περιοχή στη σύγκρουση", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Ζαχάροβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

