Με το σύνθημα «Εμείς είμαστε το ανάχωμα», η συμμαχία «Χέρι με Χέρι» διοργανώνει και αυτό το Σαββατοκύριακο διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς σε όλη τη Γερμανία. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, όπου η αστυνομία υπολογίζει ότι θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι.

Για τις διαδηλώσεις έχουν συντονιστεί περισσότερες από 1.700 οργανώσεις, με στόχο οι αντιδράσεις κατά της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) να κλιμακωθούν και να διευρυνθούν το προσεχές διάστημα. Ειδικά στο Βερολίνο, οι διοργανωτές σχεδιάζουν τον σχηματισμό ανθρώπινης αλυσίδας γύρω από το κτίριο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Στόχος τους είναι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, να ασκήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση προς τα δημοκρατικά κόμματα, καθώς θεωρούν ότι έως τώρα δεν έχουν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην άνοδο των ακραίων δυνάμεων. Στη σημερινή διαδήλωση πάντως έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα δώσουν το «παρών» πολλά στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων και της Αριστεράς, ενώ τις κινητοποιήσεις εναντίον της ακροδεξιάς χαιρέτισαν χθες από τη Βουλή τόσο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς όσο και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

Εκτός από το Βερολίνο, διαδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί για σήμερα και αύριο στη Φρανκφούρτη, στη Δρέσδη, στο Πότσνταμ και σε άλλες πόλεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

