Περισσότεροι από 100.000 μετανάστες πέρασαν από τη Σερβία το 2023

Κατά τη διάρκεια του 2023 στα κέντρα υποδοχής και ασύλου στη Σερβία κατεγράφησαν 108.808 μετανάστες, αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή της Επιτροπής Προσφύγων και Μετανάστευσης.

Σε σύγκριση με το 2022 ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν στη Σερβία ήταν κατά 12% μικρότερος.

Με βάση την χώρα προέλευσης, οι περισσότεροι μετανάστες ήταν από τη Συρία (45,7 %) και ακολουθούν: το Αφγανιστάν (22,2 %), το Μαρόκο (6,3%) και το Πακιστάν (4,8 %).

Το 86,2% των μεταναστών ήταν ενήλικοι άνδρες.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι το 2023 η διάρκεια παραμονής των μεταναστών στη Σερβία ήταν, κατά μέσο όρο, 12 ημέρες. Το 2022 ο μέσος χρόνος παραμονής ήταν 16 ημέρες και 30 ημέρες το 2021.

Η Επιτροπή έκρινε ότι «η κατάσταση στο μεταναστευτικό στη Σερβία είναι σταθερή, όλοι οι θεσμοί κάνουν τη δουλειά τους και είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν εάν υπάρξει αυξημένος αριθμός μεταναστών το 2024».

Στα κέντρα υποδοχής και ασύλου στη Σερβία φιλοξενούνται 1.412 μετανάστες, αναφέρεται στην έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

