Έκρηξη με έναν νεκρό σε εργοστάσιο παραγωγής πυραυλικού καυσίμου στη Σερβία

Σε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικής ύλης "Trayal" στη πόλη Κρούσεβατς, στην κεντρική Σερβία, σκοτώθηκε ένας εργαζόμενος και τέσσερεις τραυματίστηκαν.
Η έκρηξη σημειώθηκε στις 9:00 η ώρα το πρωί στο τμήμα παραγωγής καυσίμου για πυραύλους.
Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανακοίνωσε ότι δεν σημειώθηκε διαρροή χημικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών.
Οι τραυματίες, τρεις άντρες και μία γυναίκα, νοσηλεύονται στον νοσοκομείο της πόλης Κρούσεβατς και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή, αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.
