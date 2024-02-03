Δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν σήμερα Σάββατο σημαντική εγκατάσταση επεξεργασίας στο διυλιστήριο πετρελαίου του Βόλγκογκραντ, στη νότια Ρωσία, σε μια επιχείρηση που διενήργησε η υπηρεσία ασφαλείας SBU, δήλωσε ουκρανική πηγή στο πρακτορείο Reuters.

Oι τοπικές αρχές δήλωσαν νωρίτερα πως είχε κατασβεστεί πυρκαγιά που ξέσπασε στο μεγάλο διυλιστήριο έπειτα από επίθεση με ντρόουν. Το διυλιστήριο ανήκει στην πετρελαιοπαραγωγό εταιρία Lukoil.

Το πλήγμα είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επιθέσεων με drone που θέτουν στο στόχαστρο ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, υποδομές που το Κίεβο θεωρεί σημαντικές για την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.

Russian media published the moment of a drone strike on the Lukoil oil refinery in Volgograd. pic.twitter.com/KQY72gARc4 — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2024

Η πηγή στο Κίεβο διεμήνυσε στο Ρόιτερς πως αυτού του είδους οι επιθέσεις με drone θα συνεχιστούν.

"Χτυπώντας διυλιστήρια πετρελαίου που δουλεύουν για το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα, δεν αποκόπτουμε μόνο τη διαχειριστική υποστήριξη της προμήθειας καυσίμων για εξοπλισμό του εχθρού, αλλά μειώνουμε και την ενίσχυση του ρωσικού προϋπολογισμού", είπε η πηγή.

Η απόσταση από τη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία μέχρι τη νότια ρωσική πόλη Βόλγκογκραντ είναι μεγαλύτερη των 600 χλμ.



Η Ρωσία διενεργεί τακτικά πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε στόχους στην Ουκρανία αφότου ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της, με αποτέλεσμα το Κίεβο να ψάχνει να βρει έναν γρήγορο τρόπο για να μπορέσει να καλύψει το χάσμα με την πιο εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία της Μόσχας.

Επιδιώκει να ωθήσει στην καινοτομία στην τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να υποστηρίξει την παραγωγή μεγάλου βεληνεκούς ντρόουν ώστε η Ουκρανία να ανταποδώσει τα πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.