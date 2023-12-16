Ο Ρούντι Τζουλιάνι θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 148 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση σε δύο γυναίκες, πρώην δημοσίους υπαλλήλους στην Πολιτεία της Τζόρτζια, τις οποίες δυσφήμησε κατηγορώντας τες ψευδώς ότι βοήθησαν στη νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος το 2020, σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ένορκοι που εξέταζαν την υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον έκριναν ότι ο Τζουλιάνι οφείλει στη Γουάντρια Σαγιέ Μος και τη μητέρα της, Ρούμπι Φρίμαν, περίπου 73 εκατομμύρια δολάρια για τη δυσφήμηση και τη συναισθηματική βλάβη που υπέστησαν καθώς και άλλα 75 εκατομμύρια ως τιμωρητική αποζημίωση για τη συμπεριφορά του.

Ομοσπονδιακός δικαστής είχε αποφανθεί προηγουμένως ότι ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και πρώην δικηγόρος του Τραμπ ήταν ένοχος για συκοφαντική δυσφήμηση, εκ προθέσεως πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας και συνωμοσία. Το μόνο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ένορκοι αφορούσε το ποσό της αποζημίωσης που θα κατέβαλε στις δύο γυναίκες.

Οι Μος και Φρίμαν, που είναι Αφροαμερικανές, περιέγραψαν στις καταθέσεις τους τον κατακλυσμό σεξιστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων που έλαβαν, μεταξύ των οποίων ήταν και απειλές λιντσαρίσματος, αφού ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι οι δύο γυναίκες ενεπλάκησαν σε νοθεία στις εκλογές.

«Ο κ. Τζουλιάνι νόμιζε ότι θα γλίτωνε επειδή πίστευε ότι η Ρούμπι και η Σαγιέ ήταν απλοί άνθρωποι και αναλώσιμοι» σχολίασε ο δικηγόρος του, Μάικλ Γκότλιμπ. «Δεν έχει το δικαίωμα να προσφέρει ανυπεράσπιστους δημοσίους υπαλλήλους σε έναν εικονικό όχλο με στόχο να ανατρέψει τις εκλογές», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο Τζουλιάνι χαρακτήρισε «παράλογο» το ποσό που καλείται να πληρώσει και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.