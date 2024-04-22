Μια «ισχυρή» σεισμική δόνηση έπληξε την Ταϊβάν σήμερα, η οποία έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Ταϊπέι από το προσωπικό του Γαλλικού Πρακτορείου, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν να κάνει λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών και επίκεντρο την κομητεία Χουάλιεν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Την 3η Απριλίου, η περιοχή αυτή υπήρξε το επίκεντρο ενός σεισμού μεγέθους 7,4 βαθμών, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 1.100 στη νήσο.

Η σημερινή σεισμική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 17.08 τοπική ώρα (12.08 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Ακολούθησε μια σειρά μετασεισμών, με τον σφοδρότερο γύρω στις 22.15 τοπική ώρα (17.15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως επρόκειτο για έναν σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών, με εστιακό βάθος 8,6 χιλιομέτρων, την ώρα που το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (US Geological Survey- USGC) έκανε λόγο για έναν σεισμό 5,8 βαθμών.

«Είχαμε την εντύπωση πως ζούμε έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς ή έναν από τους σφοδρότερους μετασεισμούς μετά τον μεγάλο σεισμό στις αρχές του μήνα», δήλωσε ένας εργαζόμενος του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που ένας άλλος δημοσιογράφος είπε πως το κτίριο τραντάχτηκε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Χουάλιεν ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έστειλε ομάδες για να αξιολογήσουν ενδεχόμενες ζημιές.

Στις 22.30 τοπική ώρα (17.30 ώρα Ελλάδας) δεν είχε καταγραφεί καμία ζημιά από τον σεισμό, διαβεβαίωσαν, προσθέτοντας πως «συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

