Ένας 40χρονος Βέλγος, που είχε παραπεμφθεί σε δικαστήριο της Μπριζ επειδή συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος, καθ’ υποτροπή, απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες αφού απέδειξε ότι πάσχει από σύνδρομο εντερικής ζύμωσης (ABS), μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια κατά την οποία το σώμα παράγει αλκοόλ.

Κατά… ατυχή σύμπτωση, όπως τη χαρακτήρισε η δικηγόρος του, η Άνσε Γκεσκιέρ, ο πελάτης της εργάζεται σε ζυθοποιείο. Τρεις γιατροί που τον εξέτασαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, επιβεβαίωσαν τη διάγνωση.

Ο δικαστής επισήμανε στην απόφασή του ότι ο κατηγορούμενος, που δεν κατονομάστηκε ως είθισται από τα βελγικά δικαστήρια, δεν εμφάνιζε κανένα σύμπτωμα μέθης. Η Λίζα Φλορίν, κλινική βιολόγος στο νοσοκομείο ΑΖ Σιντ-Λούκας του Βελγίου, εξήγησε ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από ABS παράγουν τον ίδιο τύπο αλκοόλ με αυτόν που υπάρχει στα αλκοολούχα ποτά, αλλά γενικά δεν αισθάνονται τόσο τις συνέπειές του. Οι άνθρωποι δε γεννιούνται με αυτήν την ασθένεια, αλλά την αναπτύσσουν κάποιοι που πάσχουν ήδη από κάποιο άλλο γαστρεντερικό νόσημα.

Το αλκοόλ παράγεται συνήθως όταν οι άνθρωποι καταναλώνουν τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, όπως ψωμί, πατάτες ή καρότα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η πάθηση είναι υποδιαγνωσμένη αφού σε όλον τον κόσμο έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόνο 20 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις.

Ο πελάτης της Γκασκιέρ «πιάστηκε» από αστυνομικούς τον Απρίλιο του 2022 να οδηγεί «μεθυσμένος», καθώς το αλκοόλ στο αίμα του έφτανε το 0,91mg/l. Έναν μήνα αργότερα, τον συνέλαβαν και πάλι να έχει ξεπεράσει το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ, με 0,71mg/l. Το 2019 είχε καταδικαστεί σε πρόστιμο και του αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης, για τους ίδιους λόγους. Ο ίδιος δήλωνε πάντα αθώος, ότι δεν έπινε αλκοόλ και αγνοούσε ότι έπασχε από αυτό το σπάνιο σύνδρομο.

Πλέον, ακολουθεί δίαιτα φτωχή σε υδατάνθρακες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

