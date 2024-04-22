Τετραμερές μνημόνιο για τη δημιουργία του σχεδιαζόμενου από την Άγκυρα άξονα μεταφορών που θα συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Τουρκία, υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Βαγδάτη.

Το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφη, υπό την αιγίδα του Τούρκου προέδρου και του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντανί, μεταξύ του Ιράκ, της Τουρκίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο σχεδιαζόμενος από την Άγκυρα «Δρόμος της Ανάπτυξης» θα ενώνει τον Περσικό Κόλπο με την Τουρκία, δημιουργώντας έναν άξονα μεταφορών εναλλακτικό και ανταγωνιστικό προς τον σχεδιαζόμενο εμπορικό ναυτικό και σιδηροδρομικό άξονα που είχε αναγγελθεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στην Ινδία, τον Σεπτέμβριο του 2023, και ο οποίος θα ξεκινάει από την Ινδία και μέσω της Αραβικής Χερσονήσου και του Ισραήλ θα καταλήγει στη Μεσόγειο και από εκεί στα λιμάνια της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Για τη δημιουργία του άξονα μεταφορών θα χρειαστεί να κατασκευαστούν 1.190 χλμ. αυτοκινητόδρομου και 1.176 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Παράλληλα, Τουρκία και Ιράκ υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με σημαντικότερα την από κοινού καταπολέμηση από τις δύο χώρες των Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ και τη συνεργασία για τη μεταφορά νερού από την Τουρκία προς το Ιράκ.

Η στρατηγική συμφωνία αποτελεί έναν «σταθερό οδικό χάρτη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στην από κοινού συνέντευξη με το ιρακινό πρωθυπουργό. «Πιστεύω ότι η επίσκεψή μου και οι συμφωνίες που μόλις υπογράφηκαν θα αποτελέσουν ένα νέο σημείο καμπής στις σχέσεις Τουρκίας και Ιράκ», δήλωσε ο Ερντογάν.

Είπε ακόμη ότι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τις επαφές του στο Ιράκ, τονίζοντας ότι η Τουρκία καλωσορίζει τον χαρακτηρισμό του ΡΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση απαγορευμένη στο Ιράκ. «Συζητήσαμε τα κοινά βήματα που μπορούμε να λάβουμε κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και των προεκτάσεών της που στοχεύουν την Τουρκία από το ιρακινό έδαφος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απέχουν από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στις οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράκ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι επιθυμία της Άγκυρας είναι η αύξηση του όγκου εμπορικών συναλλαγών, ο οποίος κυμάνθηκε πέρυσι γύρω στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ιστορικό το ταξίδι του προέδρου Ερντογάν, του οποίου η προηγούμενη επίσκεψη στη Βαγδάτη ήταν πριν από 12 χρόνια.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Ιρακινό ομόλογό του, Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ.

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, το Κουρδικό και η κατάσταση των τουρκογενών Τουρκομάνων στο Βόρειο Ιράκ ήταν από τα βασικά θέματα που έθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει προσδοκίες από το Ιράκ όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και ότι το Ιράκ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τη σταθερότητα του Ιράκ, οι σχέσεις μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ να επανέλθουν στον σωστό δρόμο και οι Τουρκομάνοι να έχουν στη θέση που τους αξίζει. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι τα βήματα που θα γίνουν από την Τουρκία και το Ιράκ την επόμενη περίοδο από κοινού θα συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και ευημερία. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες να σταματήσει η ισραηλινή καταπίεση στη Γάζα και ότι οι ισλαμικές χώρες θα πρέπει να ενεργήσουν ενωμένες σε αυτήν τη διαδικασία».

Ο Ερντογάν συνοδευόταν στη Βαγδάτη από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Ερλικαγιά, τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, άλλους υπουργούς, τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, τον διευθυντή Επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν και τον διπλωματικό σύμβουλό του Ακίφ Καγκατάι Κιλίτς.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στη Βαγδάτη, ο Ερντογάν αναχώρησε για το Ερμπίλ του Βορείου Ιράκ, όπου θα έχει συνομιλίες με την ηγεσία της αυτόνομης κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

