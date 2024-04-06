Ελικόπτερα συνέχισαν σήμερα να απομακρύνουν δεκάδες τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εδώ και τέσσερις ημέρες εξαιτίας κατολισθέσεων σε ένα βουνό στο ανατολικό τμήμα της νήσου της Ταϊβάν, που συγκλονίστηκε από έναν ισχυρό σεισμό, με τουλάχιστον 13 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών, την ισχυρότερη εδώ και 25 χρόνια στην Ταϊβάν, έξι άνθρωποι αγνοούνται και περισσότεροι από 1.100 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν σήμερα αύξηση του αριθμού των νεκρών αφότου ανέσυραν τρία πτώματα που είχαν εντοπίσει σε μια διαδρομή πεζοπορίας.

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σήραγγες ή σε απομακρυσμένες περιοχές εξαιτίας των κατολισθήσεων, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης διανέμουν είδη πρώτης ανάγκης με τη βοήθεια ελικοπτέρων σε πολλούς κατοίκους που έχουν απομονωθεί, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία Καταστροφών.

Στο επίκεντρο του σεισμού, τη Χουάλιεν, μια πόλη με πληθυσμό 100.000 κατοίκων στις ανατολικές ακτές, έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 300 μετασεισμοί από την Τετάρτη, μεταξύ άλλων μια δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών σήμερα το πρωί.

Ελικόπτερα έχουν αυξήσει τις διαδρομές τους σήμερα προκειμένου να μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία τουρίστες που είχαν παγιδευτεί στο εθνικό πάρκο Ταρόκο, που προσελκύει πεζοπόρους λόγω των φαραγγιών του.

Το πρωί, ένα ελικόπτερο απομάκρυνε 12 ανθρώπους, την ώρα που ένα δεύτερο ελικόπτερο μετέφερε άλλους 16, όπως διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Προτεραιότητα δίνεται στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στις ευπαθείς ομάδες, στις γυναίκες, στα παιδιά και σε ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες», μετέδωσε ο ταϊβανέζικος ενημερωτικός ιστότοπος ET Today.

«Ακόμα κι αν όλοι επιστρέφουν κουρασμένοι από το βουνό, όλοι χαμογελούν», σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο.

Μια αερογέφυρα έχει επίσης δημιουργηθεί με ένα πολυτελές ξενοδοχείο, όπου περισσότεροι από 400 τουρίστες και εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά τον σεισμό.

Ελικόπτερα έριξαν επίσης είδη πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που παραμένουν απομονωμένοι, όπως μια ομάδα φοιτητών, καθηγητών και κατοίκων που έχουν παγιδευτεί σε ένα δημοτικό σχολείο, που έχει αποκλειστεί.

Σε άλλες περιοχές, οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν προσπάθειες να καθαρίσουν τους δρόμους και τις εισόδους των τούνελ που έχουν κλείσει από τεράστια κομμάτια βράχων.

«Οι διασώστες δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες», δήλωσε ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος της Ταϊβάν Χσιάο Μπι-χιμ, χαρακτηρίζοντάς τους «πραγματικούς ήρωες μιας δυνατής Ταϊβάν».

