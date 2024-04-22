Οι πρωτοφανείς καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ως αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να βυθιστούν κάτω από το νερό στο Ντουμπάι και σε άλλες περιοχές.

Οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο έντονες που οι δορυφόροι εξακολουθούν να τις βλέπουν από το διάστημα μέρες αφότου τα σύννεφα υποχώρησαν και έπεσαν και οι τελευταίες σταγόνες βροχής.

Το Ντουμπάι – η πολυπληθέστερη πόλη της χώρας – κατέγραψε βροχή ενός έτους σε μόλις 12 ώρες καθώς οι περιοχές πιο ανατολικά κατέγραψαν βροχή σχεδόν 2 ετών σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η ισχυρότερη βροχόπτωση σημειώθηκε σε περιοχές βόρεια και ανατολικά της πρωτεύουσας της χώρας, Άμπου Ντάμπι.

Σε λιγότερο από δύο ημέρες αφότου υποχώρησε η βροχή, ο δορυφόρος Landsat 9 πέρασε πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή 19 Απριλίου και απαθανάτισε εικόνες από τις μεγάλες πλημμύρες. Ο δορυφόρος συλλέγει λεπτομερείς εικόνες της επιφάνειας της Γης και λειτουργεί από τη NASA και το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις παρακάτω δορυφορικές φωτογραφίες το έντονο μπλε όπου απεικονίζονται τα νερά που παραμένουν από τις πλημμύρες έρχεται σε έντονη αντίθεση με το τυπικά ξηρό έδαφος της περιοχής, το οποίο φαίνεται καστανό ή ανοιχτό καφέ.

Πριν τις πλημμύρες

Μετά τις πλημμύρες

Ο δορυφόρος κατέγραψε επίσης σημαντικές πλημμύρες στο Άμπου Ντάμπι. Μικρά, ρηχά σώματα νερού φαίνονται με ανοιχτό μπλε. Τα μεγαλύτερα και βαθύτερα σημεία με νερό που παραμένουν πλημμυρισμένα είναι με σκούρο μπλε.

Αν και αυτές οι εικόνες μπορεί να μην αποτυπώνουν λεπτομερώς την έκταση των πλημμυρών στη χώρα, μπορούμε ωστόσο, να καταλάβουμε μέσα από τις δορυφορικές εικόνες του τι άφησαν πίσω τους οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.