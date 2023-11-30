Η Τέιλορ Σουίφτ η τραγουδίστρια με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2023

Η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ είναι η τραγουδίστρια με τα περισσότερα streams στο Spotify για το 2023.

Σύμφωνα με το Spotify Wrapped, η Τέιλορ Σουίφτ έχει τα περισσότερα streams του 2023 παγκοσμίως, πάνω από 26,1 δισεκατομμύρια από την 1η Ιανουαρίου.

Η δύναμη της ποπ εκθρόνισε τον Πορτορικανό αστέρα της reggaetón, Bad Bunny, ο οποίος κατείχε τον πολυπόθητο τίτλο για τρία συνεχόμενα χρόνια αρχής γενομένης το 2020, αναφέρει το AP. O Bad Bunny βρίσκεται στη δεύτερη θέση το 2023, ακολουθούμενος από τον The Weeknd στην τρίτη, τον Drake στην τέταρτη και τον Μεξικανό μουσικό Peso Pluma στην πέμπτη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

