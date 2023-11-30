Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν επισκέπτεται το Ισραήλ «κατόπιν αιτήματος και πρόσκλησης των επιζώντων και των οικογενειών των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου», αναφέρει το δικαστήριο στο X.

#ICC Chief Prosecutor @KarimKhanQC is visiting #Israel at the request and invitation of survivors & the families of victims of the 7 October attacks.



The Prosecutor will also visit #Ramallah, State of #Palestine, meeting w/ senior Palestinian officials. pic.twitter.com/AK81hKd3f7 November 30, 2023

Αναφέρει ότι ο Χαν θα επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα για να συναντήσει ανώτερους Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

«Η επίσκεψη, αν και δεν είναι διερευνητικής φύσης, αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας για όλα τα θύματα και να εμπλακούμε σε διάλογο», λέει το δικαστήριο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.