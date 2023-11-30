Λογαριασμός
Το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη θα επισκεφθεί ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ επισκέπτεται το Ισραήλ κατόπιν αιτήματος και πρόσκλησης των επιζώντων και των οικογενειών των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου

Καρίμ_Καν

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν επισκέπτεται το Ισραήλ «κατόπιν αιτήματος και πρόσκλησης των επιζώντων και των οικογενειών των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου», αναφέρει το δικαστήριο στο X.

Αναφέρει ότι ο Χαν θα επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα για να συναντήσει ανώτερους Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

«Η επίσκεψη, αν και δεν είναι διερευνητικής φύσης, αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας για όλα τα θύματα και να εμπλακούμε σε διάλογο», λέει το δικαστήριο.
 

