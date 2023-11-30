Ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, που είναι αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών, είπε σήμερα ότι συζήτησε με Τούρκους κυβερνητικούς αξιωματούχους τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι η Χαμάς συγκεντρώνει πόρους στην Τουρκία και ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους του τουρκικού κράτους.

Η Τουρκία κατέχει «εξέχουσα θέση» στα προγράμματα συγκέντρωσης κεφαλαίων της Χαμάς και η οργάνωση αυτή ενδέχεται να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός καθώς αναζητά περισσότερα μετρητά, εν μέσω του πολέμου με το Ισραήλ, είπε ο Μπράιαν Νέλσον μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

«Ανησυχούμε βαθιά για τη δυνατότητα της Χαμάς να συνεχίσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων και να βρει οικονομική υποστήριξη (στην Τουρκία) για πιθανές μελλοντικές τρομοκρατικές επιθέσεις», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στις δηλώσεις που έκανε μεταξύ των συναντήσεών του με Τούρκους κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες Δυτικές χώρες και ορισμένα κράτη του Κόλπου, η Τουρκία δεν θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και φιλοξενεί ορισμένα μέλη της. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει τα μέλη της «μαχητές της ελευθερίας» και αποκάλεσε το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη», επικρίνοντας τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Οι ΗΠΑ, ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ, έχουν επιβάλει κυρώσεις σε τουρκικές οντότητες και πρόσωπα, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη χρηματοδότηση της Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Ο Νέλσον είπε ότι η Τουρκία συνδέεται με τις προηγούμενες προσπάθειες της Χαμάς να συγκεντρώσει πόρους από χορηγούς, επενδυτικά χαρτοφυλάκια, φιλανθρωπικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ακόμη και αν η Τουρκία θεωρεί νόμιμη τη Χαμάς, είπε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση ενδέχεται να παραβιάζει την τοπική νομοθεσία, χωρίς όμως να δώσει κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. «Υπάρχει επαρκές περιθώριο ώστε η Τουρκία να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με τις δικές της νομικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των ΗΠΑ», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Νέλσον, Τούρκοι αξιωματούχοι του υπενθύμισαν ότι η Χαμάς δεν είναι χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα, ωστόσο η Τουρκία δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις του νόμου, όμως ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απευθείας χρηματοδότηση βίαιων ενεργειών.

Αναφερόμενος στη Ρωσία, ο Νέλσον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις σε τουρκικές οντότητες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι βοήθησαν τη Μόσχα να συνεχίσει το εμπόριο απαγορευμένων αγαθών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

