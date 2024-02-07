Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε στις ΗΠΑ ότι η θέση του βασιλείου παραμένει πως δεν θα αναγνωρίσει το Ισραήλ και δεν θα αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις μαζί του παρά μόνο αφού ιδρυθεί και αναγνωριστεί κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και σταματήσει η ισραηλινή «επίθεση» στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν έλαβε «θετική» ανταπόκριση από τις κυβερνήσεις των δυο εταίρων-κλειδιών της Ουάσιγκτον ως προς τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους για την εξομάλυνση των σχέσεών τους.

Το σαουδαραβικό ΥΠΕΞ κατέστησε σαφές ότι εξέδωσε την ανακοίνωση αντιδρώντας στη δήλωση του κ. Κέρμπι.

Η ζύμωση για την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στο βασίλειο και στο εβραϊκό κράτος εντάθηκε από το 2020, όταν το Ριάντ συναίνεσε σιωπηρά στην απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν να αναγνωρίσουν το Ισραήλ.

Όμως το σχέδιο εξομάλυνσης των σχέσεων, που υποστηρίζει σθεναρά η Ουάσιγκτον, έχει μπει στον πάγο από τον Οκτώβριο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγές του ενήμερες για τη θέση του Ριάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

