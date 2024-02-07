Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην επαρχία Χομς, στην κεντρική Συρία, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις άμαχοι, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ το συριακό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για «ορισμένο αριθμό» νεκρών και τραυματισμένων αμάχων, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό ως αυτό το στάδιο.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών αμάχων —μιας γυναίκας, ενός παιδιού κι ενός άνδρα— και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε κτίριο στη συνοικία Χάμρα της πόλης Χομς», ανέφερε η ΜΚΟ, αναθεωρώντας προς τα πάνω προηγούμενο απολογισμό που είχε δώσει νωρίτερα ο διευθυντής της Ράμι Άμπντελ Ραχμάν στο Γαλλικό Πρακτορείο, κάνοντας λόγο για 4 νεκρούς.

Από την πλευρά του, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως «ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα από (τον εναέριο χώρο) βόρεια της Τρίπολης (σ.σ. του Λιβάνου), στοχοποιώντας θέσεις στην πόλη Χομς και στα περίχωρά της (...) σκοτώνοντας και τραυματίζοντας ορισμένο αριθμό αμάχων».

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που εικονίζουν σωστικά συνεργεία να ψάχνουν στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε και να μεταφέρουν θύμα με φορείο.

Σύμφωνα με τον κ. Άμπντελ Ραχμάν, κτίριο που βομβαρδίστηκε κατέρρευσε εντελώς στη Χομς.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, στη μεγάλη πλειονότητά τους από αέρος, βάζοντας στο στόχαστρο δυνάμεις προσκείμενες στο Ιράν, όπως ιδίως το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, σύμμαχο της Δαμασκού, καθώς και τον συριακό στρατό.

Οι ισραηλινές επιθέσεις πολλαπλασιάστηκαν αφότου ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σύμμαχο της Χεζμπολά.

Τον περασμένο μήνα, ισραηλινοί βομβαρδισμοί κοντά στη Δαμασκό σκότωσαν οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους μαχητές προσκείμενους στο Ιράν, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Το Ισραήλ σπανίως επιβεβαιώνει δημόσια τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Συρία, όμως έχει διαμηνύσει επανειλημμένα πως δεν θα επιτρέψει το Ιράν, που υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον οργανώσεων προσκείμενων στην Τεχεράνη στην επικράτεια της Συρίας και του Ιράκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι, σε αντίποινα για επίθεση με drone εναντίον βάσης υποστήριξης

