Νότιο Σουδάν: 18 νεκροί ανάμεσά τους 8 στρατιωτικοί σε επιθέσεις ενόπλων

Τουλάχιστον δεκαοκτώ άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν προχθές Δευτέρα σε επιθέσεις ενόπλων στο δυτικό Νότιο Σουδάν, δήλωσε χθες Τρίτη μεταβατικός κυβερνήτης πολιτείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οκτώ ήταν στρατιωτικοί και δέκα ήταν πολίτες. Το πρωί (προχθές Δευτέρα) ένοπλοι επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα» της Θαρκουέγκ Παγιάμ, δήλωσε ο μεταβατικός κυβερνήτης της πολιτείας Μπαρ ελ Γαζάλ, ο Αρκάντζελο Ανιάρ Ανιάρ.

Στα θύματα μεταξύ των αμάχων συγκαταλέγονται «παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι», που «κάηκαν, δεν μπόρεσαν να διαφύγουν», είπε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας πως πάνω από 2.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν.

Πάντα σύμφωνα με τον κυβερνήτη, «οπλισμένοι νεαροί» από τη γειτονική πολιτεία Ουάραπ πυρπόλησαν αγορά, σπίτια και αστυνομικό τμήμα εξαιτίας διαφοράς για την ιδιοκτησία γαιών.

Η κατάσταση «είναι πλέον υπό έλεγχο», διαβεβαίωσαν οι αρχές.

Την περασμένη Τετάρτη, τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 53 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαχών μεταξύ δυο ομάδων κτηνοτρόφων σε γειτονικές πολιτείες στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Και, από τα τέλη Ιανουαρίου ως τις αρχές Φεβρουαρίου, από 73 ως 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με φυλετικά κίνητρα και συγκρούσεις ανάμεσα στις φυλές Νγκοκ και Τουίκ της εθνότητας Ντίνκα —της πολυπληθέστης στη χώρα— στην Αμπιέι, παραμεθόρια περιοχή που διεκδικούν το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν.

Οι φονικές συγκρούσεις είναι συχνές στην Αμπιέι, το καθεστώς της οποίας εκκρεμεί να ρυθμιστεί από το 2011, όταν το Νότιο Σουδάν απέκτησε την ανεξαρτησία του· παραμένει υπό την προστασία κυανοκράνων του ΟΗΕ.

Χθες Τρίτη ο πρόεδρος Σάλβα Κιρ και ο αντιπρόεδρός του Ρικ Μάκαρ κάλεσαν μέσω X (του πρώην Twitter) να «τερματιστεί η βία», επικρίνοντας τις διενέξεις για τη γη ανάμεσα στις φυλές Νγκοκ και Τουίκ.

Οι συγκρούσεις εθνικού και φυλετικού χαρακτήρα υπονομεύουν τη σταθερότητα του νεότερου κράτους του κόσμου. Μετά την ανεξαρτησία, το Νότιο Σουδάν βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στις δυνάμεις των —ορκισμένων εχθρών— Ρικ Μάκαρ και Σάλβα Κιρ. Η σύρραξη είχε αποτέλεσμα να χαθούν σχεδόν 400.000 ανθρώπινες ζωές και να εκτοπιστούν εκατομμύρια άνθρωποι μεταξύ του 2013 και του 2018.

Συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε το 2018 προέβλεπε το μοίρασμα της εξουσίας και τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, με τον κ. Κιρ στη θέση του προέδρου και τον κ. Μάκαρ σε αυτή του αντιπροέδρου.

Όμως η συμφωνία κατά μεγάλο μέρος της παραμένει ανεφάρμοστη, εξαιτίας των συχνών ανάμεσά τους. Η χώρα παραμένει παραδομένη στη βία, στην αστάθεια και στην ανέχεια, παρά τον μεγάλο πετρελαϊκό της πλούτο.

Εντός του έτους προβλέπεται να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του σχήματος το οποίο θα διαδεχθεί την κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

