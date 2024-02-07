Ιρακινός ΥΠΕΞ: Ιράκ και ΗΠΑ πρέπει να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις

Ο ιρακινός υπουργός Εξωτερικών Φουάντ Χουσέιν τόνισε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνδιάλεξης χθες Τρίτη με τον αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ότι η Βαγδάτη και η Ουάσιγκτον πρέπει να επιστρέψουν στον διάλογο, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του αντιτζιχαντιστικού διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ που συγκροτήθηκε το 2014, αναφέρει δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του.

Οι δυο χώρες άρχισαν διαπραγματεύσεις τον περασμένο μήνα, όμως, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες, τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε επίθεση drone εναντίον αμερικανικής βάσης υποστήριξης στην Ιορδανία.

Η Ουάσιγκτον επέρριψε την ευθύνη για αυτή σε ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν που δρουν στο έδαφος του Ιράκ και της Συρίας και, την περασμένη εβδομάδα, εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς με δεκάδες νεκρούς και στις δύο χώρες. Διαμηνύει πως οι επιχειρήσεις αντιποίνων θα συνεχιστούν. Οι συνομιλίες ΗΠΑ/Ιράκ έχουν διακοπεί έκτοτε.

Πηγή: skai.gr

