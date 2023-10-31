Λογαριασμός
Τέσσερις τραυματίες από ρουκέτες από τη Γάζα που «χτύπησαν» την περιοχή Ashdod στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Πλάνα δείχνουν αυτοκίνητα να φλέγονται και καπνός να αναδύεται ανάμεσα στα κτίρια

UPDATE: 17:00
Ισραήλ Ashdod

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές προσκρούσεις ρουκετών στην παράκτια πόλη Ασντόντ, μετά από μπαράζ ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με γιατρούς όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Η υπηρεσία ασθενοφόρου Magen David Adom αναφέρει ότι περιθάλπει έναν 50χρονο άνδρα σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα από θραύσματα και τρεις άνδρες ηλικίας 64, 46 και 35 ετών σε ελαφριά κατάσταση, οι οποίοι χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού.

Όλοι μεταφέρονται στο τοπικό νοσοκομείο Assuta.

Η MDA προσθέτει ότι κοιτάσε και σε άλλα σημεία πρόσκρουσης πυραύλων στην περιοχή για περισσότερους πιθανούς τραυματισμούς.

Πλάνα δείχνουν μια σειρά από αυτοκίνητα να φλέγονται και καπνός να αναδύεται ανάμεσα στα κτίρια.

Ένας αριθμός άλλων ρουκετών αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome.

Πηγή: skai.gr

TAGS: πόλεμος Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό Πόλεμος στο Ισραήλ
