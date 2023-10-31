Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές προσκρούσεις ρουκετών στην παράκτια πόλη Ασντόντ, μετά από μπαράζ ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με γιατρούς όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Η υπηρεσία ασθενοφόρου Magen David Adom αναφέρει ότι περιθάλπει έναν 50χρονο άνδρα σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα από θραύσματα και τρεις άνδρες ηλικίας 64, 46 και 35 ετών σε ελαφριά κατάσταση, οι οποίοι χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού.

Όλοι μεταφέρονται στο τοπικό νοσοκομείο Assuta.

Η MDA προσθέτει ότι κοιτάσε και σε άλλα σημεία πρόσκρουσης πυραύλων στην περιοχή για περισσότερους πιθανούς τραυματισμούς.

Reports of rocket impacts in the Ashdod area in the latest barrage from Gaza. MDA says medics scanning for potential injuries. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 31, 2023

Πλάνα δείχνουν μια σειρά από αυτοκίνητα να φλέγονται και καπνός να αναδύεται ανάμεσα στα κτίρια.

⚡️ Ashdod now pic.twitter.com/CdKbR7o9Q6 — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 31, 2023

A rocket fired from Gaza struck a parking lot in Ashdod, southern Israel. pic.twitter.com/2DPD76sQik — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 31, 2023

Ένας αριθμός άλλων ρουκετών αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.