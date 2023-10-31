Τριάντα ένας δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, σύμφωνα με τη CPJ

Τουλάχιστον 31 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου και την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, ανάμεσά τους 26 Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και ένας Λιβανέζος, ανέφερε η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η CPJ, που καταγράφει τα θύματα στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και στα σύνορα του Λιβάνου, καταμέτρησε επίσης οκτώ τραυματίες και εννέα δημοσιογράφους που αγνοούνται ή κρατούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο απολογισμός είναι ο πιο φονικός για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτή τη σύγκρουση από την ίδρυση της CPJ το 1992, ανέφερε ακόμη.

Δημοσίευσε χθες, Δευτέρα, κατάλογο των ονομάτων των θυμάτων, διευκρινίζοντας πως αυτά τα δεδομένα στηρίζονται «σε πληροφορίες που εξασφαλίστηκαν από πηγές της CPJ στην περιοχή και πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τα ΜΜΕ».

Η Επιτροπή διευκρίνισε επίσης πως έρευνες και επαληθεύσεις είναι σε εξέλιξη προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εξαφάνιση ή ο θάνατος άλλων δημοσιογράφων.

«Η CPJ υπογραμμίζει τη σημαντική εργασία που φέρουν εις πέρας οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες σε καιρό κρίσης, και επιμένει στο ότι δεν πρέπει να τίθενται στο στόχαστρο από τις πλευρές της σύγκρουσης», ανέφερε στην ανακοίνωση ο Σερίφ Μανσούρ, συντονιστής για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η CPJ υπογραμμίζει επίσης «τον ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο» που διατρέχουν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας. Λόγω του αποκλεισμού που επιβάλλει το Ισραήλ και της απουσίας πρόσβασης μέσω της Αιγύπτου, στο πεδίο βρίσκονται μόνο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, που παρέχουν εικόνες και πληροφορίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τους βομβαρδισμούς τους οποίους ακολούθησαν χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των δημοσιογράφων όπως και των αμάχων είναι δύσκολες επί του πεδίου. Η παροχή νερού είναι περιορισμένη και οι επικοινωνίες ίντερνετ διακόπηκαν για τρεις ημέρες προτού αποκατασταθούν χθες βράδυ.

Χωρίς να δίνει αριθμούς, η CPJ έκανε επίσης λόγο για συνεχιζόμενες επιθέσεις, συλλήψεις, απειλές, λογοκρισία και δολοφονίες συγγενών των δημοσιογράφων που βρίσκονται επί του πεδίου.

