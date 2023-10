Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ προειδοποιούν για επιθέσεις με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις και χωριά στα σύνορα με τη Γάζα Κόσμος 17:53, 11.10.2023 linkedin

Τα δύο κινήματα, στην κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι μπαίνουν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, η Ασντόντ, η Ασκελόν καθώς και κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα