Ρώσος επιστήμονας για υπερηχητικές τεχνολογίες καταδικάστηκε για προδοσία

Ρώσος επιστήμονας ο οποίος εργαζόταν στον τομέα των υπερηχητικών τεχνολογιών καταδικάστηκε σήμερα σε επταετή κάθειρξη για προδοσία, αφού κατηγορήθηκε ότι διαβίβασε κρατικά μυστικά σε ξένους πολίτες.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Αγίας Πετρούπολης δήλωσε ότι ο Αλεξάντερ Κουράνοφ, 76 ετών, θα σταλεί σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και θα του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο 100.000 ρουβλίων( 1.000 δολαρίων).

Την χρονική στιγμή που συνελήφθη το 2021, ο Κουράνοφ ήταν γενικός διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Υπερηχητικών Συστημάτων που έχει την έδρα του στην Αγία Πετρούπολη, όπου επέβλεπε τις εργασίες μια νέας εκδοχής του σοβιετικής κατασκευής υπερηχητικού αεροσκάφους γνωστού με το όνομα Ayaks.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι η Ρωσία ηγείται παγκοσμίως στους υπερηχητικούς πυραύλους τεχνολογίας αιχμής που είναι σε θέση να μεταφέρουν κεφαλές, να υπερβαίνουν 10 φορές την ταχύτητα του ήχου και να διαπερνούν τα αντιαεροπορικά συστήματα.

Η Ουκρανία είχε αναφέρει τον Απρίλιο ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πέντε υπερηχητικούς πυραύλους Zircon για να επιτεθεί στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε τον Φεβρουάριο ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τους πυραύλους αυτούς στο πεδίο της μάχης.

Ο Κουράνοφ κατηγορήθηκε ότι διαβίβασε μυστικές πληροφορίες σ έναν ξένο πολίτη, σχετικές με την έρευνα των υπερηχητικών τεχνολογιών πάνω στις οποίες εργάζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε μεταδώσει το 2021 το πρακτορείο Interfax.

Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου ότι η ετυμηγορία εξεδόθη έπειτα από δύο δίκες. Οι υποθέσεις προδοσίας και κατασκοπείας παραδοσιακά δικάζονται κεκλεισμένων των θυρών στην Ρωσία.

Αρκετοί Ρώσοι επιστήμονες τα προηγούμενα χρόνια έχουν κατηγορηθεί για προδοσία ως ύποπτοι για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών σε ξένους. Οι επικριτές του Κρεμλίνου λένε ότι οι συλλήψεις μερικές φορές οφείλονται σε μια αδικαιολόγητη παράνοια, κάτι που ρωσικές αρχές αρνούνται.

Το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Vyorstka, αναλύοντας την βάση δεδομένων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας, έδειξε ότι πέρυσι καταδικάστηκαν για προδοσία 39 άνθρωποι, πολύ περισσότεροι από τους 16 που καταδικάσθηκαν το 2022.

Η Ρωσία χθες ακύρωσε την ετυμηγορία εναντίον ενός επιστήμονα φυσικής που καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη με την κατηγορία της διαβίβασης μυστικών πληροφοριών σε ένα αγνώστων στοιχείων κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έδωσε την εντολή για την επανάληψη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

