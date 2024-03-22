Λογαριασμός
Μακελειό σε προάστιο της Μόσχας από επίθεση ενόπλων σε συναυλιακό χώρο: Τουλάχιστον 40 νεκροί και 100 τραυματίες

Το ρωσικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική» - Ρωσικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε ενόπλους με στολές παραλλαγής - Στις φλόγες έχει παραδοθεί το κτίριο - Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση - ΗΠΑ: Δεν έχουμε ενδείξεις ότι ήταν Ουκρανοί

UPDATE: 21:16
Μακελειό στη Μόσχα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις ρωσικές Αρχές όταν τουλάχιστον πέντε ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών στα ρωσικά ΜΜΕ, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει στους 40, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100.

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια συναυλίας του ροκ συγκροτήματος "Picnic" ενώ αναφορές από τα ρωσικά μιλούν και για χρήση εκρηκτικών από τους ενόπλους. Βίντεο στα κοινωνικά μέσα δείχνουν να βγαίνουν φλόγες από το κτίριο ενώ φέρεται να έχει καταρρεύσει και η στέγη. Παράλληλα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για δεύτερη έκρηξη στο Circus City Hall. 

Δύο ελικόπτερα έχουν σταλεί στο κτίριο του Δημαρχείου Crocus και κάνουν ρίψεις νερού για να σβήσουν τη φωτιά, δήλωσε στο TASS το Κεντρικό Τμήμα του Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φορούσαν ρούχα παραλλαγής κατά την επίθεση.

Εκτιμάται ότι με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί την ώρα της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο βρίσκονταν έως 6.200 άνθρωποι. Σημειώνεται πως το Crocus City Hall είναι χωρητικότητας 9.500 ανθρώπων. 

Ο εκπρόσωπος των ουκρανικών μυστικών δυνάμεων δήλωσε στην ουκρανική Ukrainska Pravda, ότι τα γεγονότα στη Μόσχα αποτελούν μια “συνειδητή πρόκληση” των ρωσικών ειδικών δυνάμεων.

Αυτόπτης μάρτυρας: Φέρονταν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο κανάλι Mash Telegram ότι υπήρχαν «τουλάχιστον πέντε» ενόπλοι και ότι ήταν «γενειοφόροι».

«Φέρονταν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές. Τη στιγμή που μπήκαν στο κτίριο, οι φρουροί και οι άνθρωποι που στέκονταν στην πόρτα σκοτώθηκαν. Μετά απέκλεισαν την κεντρική είσοδο. Οι τρομοκράτες ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AKM. Τουλάχιστον δύο από τους δράστες κουβαλούσαν σακίδια, πιθανώς με βόμβες μολότοφ».

Στο σημείο έχουν φτάσει 70 ασθενοφόρα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης του φλεγώμενου κτιρίου. Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ρωσικά πρακτορεία, οι ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης απομάκρυναν περίπου 100 άτομα από το υπόγειο του Crocus City Hall, ενώ παράλληλα σημειώνεται πως υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι άνθρωποι στην οροφή του κτιρίου. 

«Οι δράστες πιθανώς άνοιξαν πυρ στην είσοδο του κτιρίου κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, χρησιμοποιώντας αυτόματα όπλα, και στη συνέχεια ξεκίνησε μια φωτιά στο κτίριο», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας που έχουν φτάσει στο σημείο αναζητούν τους ενόπλους. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν έχουν εξουδετερωθεί.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν να επικρατούν χαοτικές σκηνές κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, με τους θεατές να βρίσκονται σε πανικό και να προσπαθούν να βγουν από την αίθουσα.

Στα παρακάτω βίντεο διακρίνονται οι ένοπλοι να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο κτίριο: 

«Τρομοκρατική» η επίθεση λέει η Ρωσία

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική». Ολος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει την «τρομοκρατική επίθεση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν χαρακτήρισε το μακελειό «μεγάλη τραγωδία» και υπογράμμισε ότι θα παρασχεθεί όλη η απαραίτητη βοήθεια στους τραυματίες. Ανακοίνωσε ακόμη, ότι ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το σαββατοκύριακο.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται το κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες: 

«Αποτρόπαιες» χαρακτήρισε τις εικόνες με τους πυροβολισμούς ο Λευκός Οίκος, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μόσχα, να μην μετακινηθούν και να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται. 

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία προειδοποίησε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «εξτρεμιστές» είχαν επικείμενα σχέδια για επίθεση στη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπυ, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις στην παρούσα φάση για εμπλοκή της Ουκρανίας στο μακελειό.

Σε ποστ του στο Telegram ο σύμβουλος του Ζελένσκι Μιχάιλο Ποντόλιακ, δήλωσε: “Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ουκρανία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτά τα γεγονότα”. 

