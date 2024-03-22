Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις ρωσικές Αρχές όταν τουλάχιστον πέντε ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών στα ρωσικά ΜΜΕ, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει στους 40, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100.

⚡️SHOOTING IN A CONCERT HALL #CROCUS IN MOSCOW



AT LEAST 10 DEAD pic.twitter.com/01s5v2csHS — Russian Market (@runews) March 22, 2024

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια συναυλίας του ροκ συγκροτήματος "Picnic" ενώ αναφορές από τα ρωσικά μιλούν και για χρήση εκρηκτικών από τους ενόπλους. Βίντεο στα κοινωνικά μέσα δείχνουν να βγαίνουν φλόγες από το κτίριο ενώ φέρεται να έχει καταρρεύσει και η στέγη. Παράλληλα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για δεύτερη έκρηξη στο Circus City Hall.

Δύο ελικόπτερα έχουν σταλεί στο κτίριο του Δημαρχείου Crocus και κάνουν ρίψεις νερού για να σβήσουν τη φωτιά, δήλωσε στο TASS το Κεντρικό Τμήμα του Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φορούσαν ρούχα παραλλαγής κατά την επίθεση.

Εκτιμάται ότι με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί την ώρα της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο βρίσκονταν έως 6.200 άνθρωποι. Σημειώνεται πως το Crocus City Hall είναι χωρητικότητας 9.500 ανθρώπων.

Ο εκπρόσωπος των ουκρανικών μυστικών δυνάμεων δήλωσε στην ουκρανική Ukrainska Pravda, ότι τα γεγονότα στη Μόσχα αποτελούν μια “συνειδητή πρόκληση” των ρωσικών ειδικών δυνάμεων.

Αυτόπτης μάρτυρας: Φέρονταν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο κανάλι Mash Telegram ότι υπήρχαν «τουλάχιστον πέντε» ενόπλοι και ότι ήταν «γενειοφόροι».

«Φέρονταν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές. Τη στιγμή που μπήκαν στο κτίριο, οι φρουροί και οι άνθρωποι που στέκονταν στην πόρτα σκοτώθηκαν. Μετά απέκλεισαν την κεντρική είσοδο. Οι τρομοκράτες ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AKM. Τουλάχιστον δύο από τους δράστες κουβαλούσαν σακίδια, πιθανώς με βόμβες μολότοφ».

⚠️ Content Alert: Graphic footage



Newly released video captures the tragic shooting incident at Moscow's Crocus City Hall. Russian outlets report 40 fatalities and over 100 injuries. Viewer discretion advised. #CrocusCityHall #Moscow #Russia pic.twitter.com/tuX5xha6rK — WorldNews (@FirstWorldNewss) March 22, 2024

Στο σημείο έχουν φτάσει 70 ασθενοφόρα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης του φλεγώμενου κτιρίου. Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ρωσικά πρακτορεία, οι ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης απομάκρυναν περίπου 100 άτομα από το υπόγειο του Crocus City Hall, ενώ παράλληλα σημειώνεται πως υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι άνθρωποι στην οροφή του κτιρίου.

«Οι δράστες πιθανώς άνοιξαν πυρ στην είσοδο του κτιρίου κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, χρησιμοποιώντας αυτόματα όπλα, και στη συνέχεια ξεκίνησε μια φωτιά στο κτίριο», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Moskva

12 ta odamni otib tashashdi

Торговый центр ни portilatishdi

3 ta odam kamuflyajda otishma qilishgan pic.twitter.com/NZ6Td6j6GS — RustamAkh (@TweetsAkh) March 22, 2024

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας που έχουν φτάσει στο σημείο αναζητούν τους ενόπλους. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν έχουν εξουδετερωθεί.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας.

It is reported that there were five terrorists. Rosgvardia special forces arrived at the building an hour after the shooting started.



Cellular communications in Moscow are not working well. Helicopters were sent to extinguish the fire. Also reported a major failure in the work… pic.twitter.com/RsyAyT068A — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν να επικρατούν χαοτικές σκηνές κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, με τους θεατές να βρίσκονται σε πανικό και να προσπαθούν να βγουν από την αίθουσα.

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow - "Crocus City Hall". Preliminarily, there are wounded and dead.



The shooting started before a concert of the band "Picnik". pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Στα παρακάτω βίντεο διακρίνονται οι ένοπλοι να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο κτίριο:

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

«Τρομοκρατική» η επίθεση λέει η Ρωσία

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική». Ολος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει την «τρομοκρατική επίθεση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν χαρακτήρισε το μακελειό «μεγάλη τραγωδία» και υπογράμμισε ότι θα παρασχεθεί όλη η απαραίτητη βοήθεια στους τραυματίες. Ανακοίνωσε ακόμη, ότι ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το σαββατοκύριακο.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται το κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες:

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

«Αποτρόπαιες» χαρακτήρισε τις εικόνες με τους πυροβολισμούς ο Λευκός Οίκος, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μόσχα, να μην μετακινηθούν και να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία προειδοποίησε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «εξτρεμιστές» είχαν επικείμενα σχέδια για επίθεση στη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπυ, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις στην παρούσα φάση για εμπλοκή της Ουκρανίας στο μακελειό.

Σε ποστ του στο Telegram ο σύμβουλος του Ζελένσκι Μιχάιλο Ποντόλιακ, δήλωσε: “Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ουκρανία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτά τα γεγονότα”.

