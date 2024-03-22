«Oμαδικός τάφος» με σορούς τουλάχιστον 65 μεταναστών εντοπίστηκε στη Λιβύη

Ένας «ομαδικός τάφος» με σορούς τουλάχιστον 65 μεταναστών εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα στη νοτιοδυτική Λιβύη, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο ΔΟΜ ανέφερε ότι δεν είναι γνωστές οι συνθήκες θανάτου και οι εθνικότητες των μεταναστών «αλλά πιστεύεται ότι πέθαναν στην έρημο κατά τη μεταφορά τους από παράνομους διακινητές».

Ένας εκπρόσωπος του ΔΟΜ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο «ομαδικός τάφος» εντοπίστηκε «από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια» στη Λιβύη.

Ο ΔΟΜ τόνισε επίσης ότι οι αρχές της Λιβύης διερευνούν αυτούς τους θανάτους και «τις καλεί, καθώς και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή περισυλλογή των σορών, την ταυτοποίηση και τη μεταφορά των λειψάνων των νεκρών μεταναστών, την ενημέρωση των οικογενειών τους και τη συνδρομή για τη βοήθειά τους».

Σε μια μη επαληθευμένη ανάρτηση στο Facebook, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη δημοσίευσε την Δευτέρα πλάνα από drone από μια περιοχή της ερήμου. Τα πλάνα δείχνουν λευκά σημάδια και μια κίτρινη ταινία γύρω από τα λείψανα των σορών που φέρουν αριθμούς πάνω τους.

Το CID είπε ότι τα πτώματα βρέθηκαν στην κοιλάδα αλ Τζαχρίγια στην πόλη αλ Σουφαϊρφ, περίπου 421 χλμ νότια της Τρίπολης.

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη έχει μετατραπεί σε οδό διέλευσης μεταναστών οι οποίοι για να ξεφύγουν από τους πολέμους και τη φτώχεια προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Missing Migrants του ΔΟΜ, τουλάχιστον 3.129 θάνατοι και εξαφανίσεις μεταναστών καταγράφηκαν το 2023 κατά μήκος της διαδρομής της Μεσογείου. Αυτή είναι η πιο θανατηφόρα μεταναστευτική οδός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

