Μετά το βέτο της Ρωσίας και της Κίνας σε ένα αμερικανικό σχέδιο ψηφίσματος που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αποφασίσει αύριο, Σάββατο, επί ενός προσχεδίου κειμένου που θα ζητά ξεκάθαρα αυτή την άμεση κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, τόνισαν πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ψηφοφορία επί του κειμένου αυτού, το οποίο συντάχθηκε από πολλά μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσαν οι πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

