Δικαστήριο της Μόσχας έδωσε παράταση κατά δύο μήνες, ως τις 30 Ιανουαρίου, στην κράτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου στη Ρωσία.

"Η περίοδος κράτησης του Έβαν Γκέρσκοβιτς (...) παρατάθηκε κατά δύο μήνες (...), ως τις 30 Ιανουαρίου 2024", επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο του Λεφορτόφσκι.

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, ο Γκέρσκοβιτς συνελήφθη από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κατά την διάρκεια ρεπορτάζ στο Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια, στις 29 Μαρτίου.

Εκτοτε κρατείται στην φυλακή Λεφόρτοβο της Μόσχας, που χρησιμοποιείται από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) για την κράτηση των φυλακισμένων σε συνθήκες σχεδόν πλήρους απομόνωσης.

Ο 31χρονος δημοσιογράφος, που έχει εργασθεί ως ανταποκριτής στην Μόσχα και για το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), κατηγορείται για κατασκοπεία, που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 20 ετών. Απορρίπτει τις κατηγορίες, όπως και η Ουάσινγκτον, η εφημερίδα του, το περιβάλλον του και η οικογένειά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

