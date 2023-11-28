Ισραήλ: Παρελήφθη κατάλογος με τους ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα

Η ισραηλινή κυβέρνηση έλαβε από τη Χαμάς κατάλογο με τα ονόματα ομήρων που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της ανακωχής που συμφωνήθηκε να παραταθεί για ακόμη δυο ημέρες, μετέδωσε η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού επικαλούμενη το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο κατάλογος περιλαμβάνει 10 ονόματα ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

