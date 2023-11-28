Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μάλλον δεν θα είναι ανάμεσα στους ξένους προσκεκλημένους στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου της Αργεντινής, του ακραία φιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι, τη 10η Δεκεμβρίου, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενημερωμένη σχετικά.

Το γραφείο Τύπου του αμφιλεγόμενου αργεντινού πολιτικού ανακοίνωσε την 23η Νοεμβρίου ότι ο συντηρητικός μεγιστάνας θα πάει στο Μπουένος Άιρες για να δει τον κ. Μιλέι, με τον οποίο έχει ιδεολογικές συγγένειες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν θα παραβρεθεί στην ορκωμοσία του.

Ωστόσο πηγή προσκείμενη στην εκστρατεία του θυελλώδους Ρεπουμπλικάνου, ο οποίος το τρέχον διάστημα διεκδικεί το χρίσμα του GOP προκειμένου να είναι ο υποψήφιός του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024, σημείωσε πως το βαρύ πρόγραμμά του δεν αναμένεται να τού επιτρέψει να παραστεί.

«Δεν σχεδιάζεται κάτι αυτή τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας πως «με τις (εσωκομματικές) ψηφοφορίες στην Άιοβα, στη Νιου Χάμσιρ και αλλού να πλησιάζουν στον ορίζοντα, θα ήταν δύσκολο βραχυπρόθεσμα» να ταξιδέψει στην Αργεντινή ο κ. Τραμπ.

Η πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, αυτή στην πολιτεία Άιοβα, θα διεξαχθεί τη 15η Ιανουαρίου· αυτή στη Νιου Χάμσιρ θα ακολουθήσει την 23η Ιανουαρίου.

Εξάλλου, ο μεγιστάνας είναι αντιμέτωπος με διάφορες δίκες σε αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Ο ακροδεξιός Χαβιέρ Μιλέι, που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές με διαφορά 12 μονάδων αυτόν τον μήνα, παρομοιάστηκε επανειλημμένα με τον κ. Τραμπ, καθώς έχει επίσης πολύ επιθετικό λόγο και παρόμοιες πολιτικές απόψεις. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τον συνεχάρη θερμά για τη νίκη του, δηλώνοντας βέβαιος πως θα «ξαναδώσει στην Αργεντινή το μεγαλείο της», φράση-σήμα κατατεθέν της δικής του εκστρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

