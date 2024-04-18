Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο, όπου η Ουκρανία βρίσκεται σε δυσμενή θέση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επισήμανε πως η αμερικανική βοήθεια θα βοηθήσει ωστόσο την αμερικανική αμυντική βιομηχανία και θα αφήσει χρεωμένη την Ουκρανία.

«Αυτό δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να επηρεάσει την εξέλιξη της κατάστασης στα μέτωπα. (...) Αυτό δεν θα μπορέσει να αλλάξει τίποτα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, θεωρεί «κρίσιμης σημασίας» τη βοήθεια αυτή για να απωθήσει το ρωσικό στρατό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.