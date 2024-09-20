Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Οι μυστικές υπηρεσίες βλέπουν «λάθη και παραλείψεις»

Ο ασκών χρέη διευθυντή της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρόουι, παραδέχτηκε απόψε τις «αδυναμίες» που επέδειξε αυτός ο θεσμός, που είναι αρμόδιος για την προστασία των υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων, κατά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου.

Η εσωτερική έρευνα «διαπίστωσε παραλείψεις στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων» εκ μέρους της Υπηρεσίας, είπε ο Ρόουι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Σημείωσε ότι μολονότι ορισμένοι πράκτορες επέδειξαν ευσυνειδησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, άλλοι ήταν αμελείς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα επιβληθούν κυρώσεις. Είχαν διαπιστωθεί ορισμένα από τα προβλήματα που υπήρχαν στην «πρώτη γραμμή», αλλά δεν τα είχαν αναφέρει στην ιεραρχία, πρόσθεσε.

Ο Ρόουι έχει αναλάβει προσωρινά επικεφαλής μετά την παραίτηση της Κίμπερλι Τσιτλ, στις 23 Ιουλίου, η οποία παραδέχτηκε ότι ευθύνεται «για τη σημαντικότερη επιχειρησιακή αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας εδώ και δεκαετίες».

Κάποια από τα μαθήματα που πήρε η Υπηρεσία από το φιάσκο ήταν ότι υπήρχε «έλλειψη σαφήνειας» εκ μέρους της στις επαφές της με την τοπική αστυνομία ενώ παρατηρήθηκαν και προβλήματα στη μεταφορά των πληροφοριών από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Ο πρώην πρόεδρος τραυματίστηκε στο αυτί από τα πυρά του 20χρονου Μάθιου Κρουκς, ο οποίος σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο στην προεκλογική συγκέντρωση του Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, στις 13 Ιουλίου. Ο Κρουκς σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας λίγα λεπτά αφού άνοιξε πυρ από τη στέγη ενός κτιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.