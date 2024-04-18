Η φωτογραφία μιας Παλαιστίνιας που κρατά στην αγκαλιά της το σαβανωμένο σώμα της ανιψιάς της που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στην Γάζα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του World Press Photo.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε 10 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα και προκαλέι έναν κόμπο στο στομάχι και δάκρυα στα μάτια

Η Ινάς Μαάμαρ νανουρίζει το άψυχο σώμα της πεντάχρονης ανιψιάς της, της Σάλι, που σκοτώθηκε μαζί με την μητέρα και την αδελφή της από ισραηλινό πύραυλο που χτύπησε το σπίτι τους στο Χαν Γιούνες τον Οκτώβριο.

Η φωτογραφία ανήκει στον 39χρονο, Παλαιστίνιο φωτορεπόρτερ του Reuters Μοχάμεντ Σάλεμ, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο Νάσερ του Χαν Γιούνες στις 17 Οκτωβρίου όταν είδε την 36χρονη Ινάς Αμπού Μαάμαρ στο νεκροτομείο να κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της το σώμα του νεκρού κοριτσιού τυλιγμένο σε σάβανο.

Η γυναίκα του γέννησε το παιδί τους λίγες ημέρες πριν να τραβήξει αυτήν την φωτογραφία.

«Ηταν μία δυνατή και θλιβερή στιγμή και αισθάνθηκα ότι η εικόνα συνόψιζε με την ευρεία έννοια αυτό που συνέβαινε στην Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Μοχάμεντ Σάλεμ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του World Press Photo.

«Είναι μία πραγματικά βαθιά συγκινητική εικόνα...Οταν την δεις, με κάποιον τρόπο δεν σου φεύγει από το μυαλό», δήλωσε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Βραβείο Φιόνα Σιλντς.

Τα υπόλοιπα βραβεία

- World Press Photo Story of the Year: ‘Valim-babena’ by Lee-Ann Olwage (@leeannolwage), South Africa, for @geomagazin.

Η Νοτιοαφρικανή Lee-Ann Olwage, ντοκιμαντερίστρια και φωτογράφος του περιοδικού GEO, κέρδισε το βραβείο «Ιστορία της Χρονιάς» με το πορτρέτο μίας οικογένειας από την Μαδαγασκάρη που αφηγείται την ζωή με μία γιαγιά που πάσχει από άνοια.

- World Press Photo Long-Term Project Award: ‘The Two Walls’ by Alejandro Cegarra (@alecegarra), Venezuela, @nytimes/@Bloomberg.

Ο φωτογράφος Αλεχάντρο Σεγκάρα (Alejandro Cegarra) από την Βενεζουέλα κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «long terme» με την μονοχρωματικές φωτογραφίες των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που προσπαθούν να διασχίσουν τα νότια σύνορα του Μεξικού.

- World Press Photo Open Format Award: ‘War Is Personal’ by Julia Kochetova (@seameer), Ukraine

Στην κατηγορία «ανοιχτό format»η Ουκρανή Γιούλια Κοσετόβα κέρδισε το βραβείο για την ιστοσελίδα της «που συνδυάζει φωτορεπορτάζ με το στιλ ντοκιμαντέρ του προσωπικού ημερολογίου που δείχνει στον κόσμο τι σημαίνει να ζεις με τον πόλεμο ως καθημερινή πραγματικότητα».

Πηγή: skai.gr

