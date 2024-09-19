Η Tupperware Brands (TUP.N) – η εταιρία που έβαλε τα τάπερ στη ζωή μας – κατέθεσε αίτημα πτώχευσης στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ αργά την Τρίτη, υποκύπτοντας στις αυξανόμενες απώλειες λόγω της χαμηλής ζήτησης για τα κάποτε δημοφιλή πολύχρωμα δοχεία αποθήκευσης τροφίμων.

Η δημοτικότητα της εταιρίας ξεκίνησε να αυξάνεται στις ΗΠΑ στα '50s - με κατ΄οίκον επιδείξεις καθώς οι γυναίκες της μεταπολεμικής γενιάς διοργάνωσαν «πάρτι Tupperware» στα σπίτια τους για να πουλήσουν τα πλαστικά δοχεία με το αεροστεγές καπάκι, προκειμένου να έχουν το δικό τους εισόδημα και να είναι οικονομικά ανεξάρτητες.

Δείτε ενδεικτική διαφήμιση στις ΗΠΑ του 1960

Η δημοφιλία των διάσημων ήδη τάπερ εκτοξεύτηκε τις δεκαετίες του 1960 και του '70, πάντα με το ίδιο σύστημα προώθησης και πώλησης.

Πάρτι Tupperware στη Φλόριντα το 1968. Φωτ: State Archive Of Florida

Μάλιστα, σύμφωνα με το Skynews, τα Tupperware ήταν τόσο δημοφιλή που προϊόντα της ιστορικής εταιρίας φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε κάποτε ακόμα και η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Η διέξοδος και η διασκέδαση των γυναικών

«Εκείνες τις μέρες, ο ρόλος των περισσότερων γυναικών ήταν καθορισμένος στην κοινωνία των προαστίων. Ο άντρας σου πήγε στη δουλειά και εσύ πρόσεχες το σπίτι και τα παιδιά. Μια φορά στο τόσο, το βραδάκι, άφηνες τα μικρά στη φροντίδα του μπαμπά τους και πήγαινες στο σπίτι μιας φίλης για ένα πάρτι Tupperware» είχε δηλώσει στο AP το 1996 η Ann T. Anthony (1924-2018), όταν ήταν 71 ετών.

Η Ann παντρεύτηκε το 1946 - τη χρονιά που εισήχθη η Tupperware - και παρακολουθούσε πάρτι της Tupperware για χρόνια - Φωτ. αρχείου 1998.

«Ήταν διασκεδαστικό. Έβλεπες μέχρι και 20 φίλες και γνωστές που είχαν επίσης δραπετεύσει για ένα βράδυ. Παίζαμε μικρά παιχνίδια και παίρναμε στο σπίτι μικρά τάπερ ως έπαθλα» περιέγραφε η Ann.

Το 1964 η Tupperware έρχεται και στην Ελλάδα.

Ακόμα και σήμερα, πολλοί έχουν μνήμες από τις μαμάδες, τις γιαγιάδες και τις θείες της οικογένειας να οργανώνουν μικρά απογευματινά «πάρτι» επίδειξης με τις φίλες και τις κυρίες της γειτονιάς στο σπίτι τους.

Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 80ετούς λειτουργίας της η εταιρεία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις άμεσες πωλήσεις από μια στρατιά ερασιτεχνών πωλητών, μετρώντας πάνω από 300.000 ανεξάρτητους πωλητές έως το 2022.

Ωστόσο, οι πωλήσεις της μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς η εταιρεία αγωνίστηκε να τοποθετήσει περισσότερα από τα προϊόντα της σε καταστήματα λιανικής και σε διαδικτυακές πλατφόρμες πωλήσεων.

«Η Tupperware βασιζόταν ιστορικά σε ανεξάρτητους αντιπροσώπους πωλήσεων για να προωθήσει τα προϊόντα της, αλλά αυτή η στρατηγική απέτυχε να φτάσει στους σύγχρονους καταναλωτές», σύμφωνα με την εταιρεία.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία διατηρούσε ένα εργοστάσιο, το οποίο λειτουργούσε από το 1967 στη Θήβα. Τον Μάρτιο του 2023, όμως, η πολυεθνική ανακοίνωσε στους 150 εργαζόμενους την απόφασή της με την οποία μπήκε λουκέτο.

