Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Ιβανο-Φρανκίφσκ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Suspiline, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπερίπτανται στην περιοχή.

Στο μεταξύ, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τριπλό ρωσικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στο Τσερνίχιβ, μεγάλη πόλη της βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε για άλλη μια φορά τη λύπη του για την έλλειψη βοήθειας εκ μέρους των Δυτικών.

Χθες το βράδυ, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε πως θα ψηφίσει το Σάββατο για ένα πακέτο 61 δισεκ. δολαρίων βοήθειας για την Ουκρανία, κυρίως στρατιωτικής, για το οποίο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει «πολύ θετικός».

Στο Τσερνίχιβ, όπου σε φωτογραφίες που δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα εικονίζονται λίμνες αίματος στον τόπο της τραγωδίας, η Όλγκα Σαμοϊλένκο, μια κάτοικος, αφηγείται στο Γαλλικό Πρακτορείο πώς κατέφυγε με τα παιδιά της στο διάδρομο της πολυκατοικίας τους για να προστατευθούν, όταν εξερράγη ο πρώτος πύραυλος το πρωί της Τετάρτης.

«Οι γείτονές μας ήταν ήδη εκεί. Αρχίσαμε να φωνάζουμε για να ξαπλώσουν όλοι στο πάτωμα. Έγιναν άλλες δύο εκρήξεις. Τρέξαμε τότε μέχρι το πάρκινγκ», είπε αυτή η 33χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με ένα νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 77 τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, από την επίθεση υπέστησαν ζημιές κοινωνικές υποδομές, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα νοσοκομείο και είκοσι πολυκατοικίες.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υπογράμμισε πως η Ουκρανία δεν είχε αρκετά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να εμποδίσει αυτό το πλήγμα, που ήταν αναμφίβολα το πιο φονικό εναντίον αυτής της ιστορικής πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, και περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν η Ουκρανία είχε λάβει αρκετό εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας και αν η αποφασιστικότητα του κόσμου να αντισταθεί στο ρωσικό τρόμο ήταν επαρκής», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Πηγή: skai.gr

