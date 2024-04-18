Η σύλληψη δύο ατόμων συγκλονίζει τη Γερμανία. Οι δύο Γερμανοί, ρωσικής καταγωγής, συνελήφθησαν με την υποψία του σχεδιασμού επιχειρήσεων δολιοφθοράς σε βάρος της Γερμανίας για λογαριασμό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι Ντίτερ Σ. και Αλεξάντερ Γ. από το Μπαϊρόιτ φέρονται να φωτογράφιζαν αμερικανικές βάσεις και σιδηροδρομικές γραμμές, προκειμένου να προετοιμάσουν επιθέσεις με εκρηκτικά και να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Festnahmen u. a. wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung „Volksrepublik Donezk (VRD)“, Pressemitteilung der #Bundesanwaltschaft vom 18.04.2024 https://t.co/bCFIPTa2Qe — Bundesanwaltschaft (@GBA_b_BGH) April 18, 2024

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Γενς Ρόμελ κατηγορεί τους δύο υπόπτους, οι οποίοι παρακολουθούνταν τους τελευταίους μήνες από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος, αλλά και Αμερικανούς αξιωματούχους, για μια σειρά «παράνομων επιχειρήσεων για λογαριασμό του ρωσικού κράτους και σε βάρος της Ουκρανίας». Τον κεντρικό ρόλο στη δράση των δύο συλληφθέντων είχε ο 39χρονος Ντίτερ Σ., κάτοχος γερμανικής και ρωσικής υπηκοότητας που έχει πολεμήσει για ταξιαρχία της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» εναντίον της Ουκρανίας, μεταξύ 2014 και 2016. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας ταξινομεί την αποστολή του υπόπτου ως «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» και έτσι για πρώτη φορά η «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», η οποία αναγνωρίζεται μόνο από τη Ρωσία, τη Συρία και τη Βόρεια Κορέα, χαρακτηρίζεται επισήμως «τρομοκρατική οργάνωση».

Για την άσκηση της δίωξης δόθηκε μάλιστα η σχετική εξουσιοδότηση και από το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς αφορά αντιτρομοκρατική έρευνα. Ο Ντίτερ Σ. θεωρείται επίσης ότι κατασκόπευε συστηματικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 στρατιωτικές περιοχές, σιδηροδρομικές γραμμές και άλλες υποδομές στη Γερμανία, ανάμεσά τους και αμερικανικές βάσεις επί γερμανικού εδάφους, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε, με στόχο την προετοιμασία επιθέσεων με εκρηκτικά σε γραμμές ανεφοδιασμού του ουκρανικού στρατού από την Γερμανία. Το σύνθημα ήταν «αποτρέψτε τη μεταφορά όπλων και άλλου υλικού από τη Γερμανία στην Ουκρανία» και ο 39χρονος Γερμανορώσος διαβίβαζε τις πληροφορίες που συνέλεγε σε ρωσική μυστική υπηρεσία. Από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτος συνεργαζόταν με τον 37χρονο Αλεξάντερ Γ., ο οποίος είχε επίσης δραστηριοποιηθεί στρατιωτικά στην «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, η ομοσπονδιακή εισαγγελία εκτιμά την υπόθεση ως «ιδιαίτερα σοβαρή δραστηριότητα πρακτόρων ξένων υπηρεσιών» και οι δύο ύποπτοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και δέκα ετών.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί εδώ και καιρό για τη δράση Ρώσων κατασκόπων, οι οποίοι έχουν ως στόχο να επιχειρήσουν πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και στο δίκτυο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

