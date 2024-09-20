Η απρόσμενη συνάντηση του Γεράσιμου Σκιαδαρέση στα γυρίσματα του Grand Hotel

Σε εσωτερικούς στουντιακούς, αλλά και σε φυσικούς χώρους γίνονται τα γυρίσματα της νέας σειράς του Ant1 "Grand hotel" που κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα στην prime time ζώνη του καναλιού.

Και καθώς πρόκειται για σχεδόν καθημερινή σειρά (Δευτέρα με Πέμπτη) ηθοποιοί και συντελεστές έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά για να προχωρήσουν τα επεισόδια έτσι ώστε να υπάρχει δεικλίδα ασφαλείας αν κάτι συμβεί και τους πάει πίσω.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της σειράς εποχής και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης που υποδύεται έναν αστυνομικό και πολύ το έχει ευχαριστηθεί ήδη που θα είναι αυτός που θα ξεσκεπάσει τους κακούς. Ο ίδιος έχει, λόγο ρόλου αρκετά εξωτερικά γυρίσματα και σε ένα από αυτά την ώρα που έκαναν break για λίγη ξεκούραση και φαγητό ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αλεπού που κατέβαινε από το μέρος που είχε στηθεί το catering για τους ηθοποιόύς και τους συντελεστές έχοντας κλέψει το κατιτίς της. Και πρόλαβε να την τραβήξει κι ένα βίντεο να περνάει από μπροστά του και να φεύγει με το φαί στο στόμα.

Άκουσε break ήρθε τσίμπησε κάτι κι έφυγε… έγραψε προστάροντας το βίντεο.

