Σακελλαροπούλου: Τιμάμε τους αγώνες και τις θυσίες των κατοίκων της Φλώρινας

«Στην ιστορική παράδοση της Φλώρινας από την Αρχαία Λυγκιστίδα, την εποχή των Μακεδόνων Βασιλέων, τη συμμετοχή των κατοίκων στην Ελληνική Επανάσταση έως και τα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα με τον διμέτωπο αγώνα εναντίον των Βούλγαρων και των Οθωμανών, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την αντιφώνηση στην τελετή ανακήρυξής της σε Επίτιμη δημότη του δήμου Φλώρινας.

Η κ. Σακελλαροπούλου μιλώντας στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού κέντρου της πόλης, μίλησε για συναίσθημα των Ελλήνων ακριτών όπου «βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση από οποιονδήποτε άλλον την εθνική τους ταυτότητα, την σχέση τους με τις ρίζες και την έννοια της πατρίδας» κάνοντας εκτενή αναφορά σε όλα τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την σημερινή Φλώρινα.

«Οι αρχαίοι κάτοικοι της Φλώρινας ενστερνίστηκαν το όραμα του Μ. Αλεξάνδρου και τον ακολούθησαν ως τον Ινδό ποταμό, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος έκτισε την αρχαία Ηράκλεια σε αυτήν την περιοχή, ενώ μετά την κατάκτηση της το 1385 από τους Οθωμανούς οι κάτοικοι της συμμετείχαν σε όλα τα αρματολίκια που έδρασαν στην περιοχή».

Μίλησε για την συμμετοχή της ακριτικής πόλης στην Ελληνική Επανάσταση επισημαίνοντας ότι «οι κάτοικοί της πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος με τον αφανισμό όλων των προκρίτων της πόλης από τους Οθωμανούς».

Έκανε εκτενή αναφορά στα γεγονότα του Μακεδονικού αγώνα λέγοντας ότι «υπήρξε ένας διμέτωπος αγώνας εναντίον των Οθωμανών και των Βουλγάρων κομιτατζήδων για την υπεράσπιση της προγονικής γης, της ελληνικής γλώσσας και παιδείας αλλά και της ορθόδοξης πίστης».

Αναφέρθηκε σε μια σημαντική φυσιογνωμία του Μακεδονικού αγώνα τον καπετάν Κώττα αλλά και στους Νικόλαο Πύρζα και Πέτρο Χατζητάση που όπως υπογράμμισε «συνέδραμαν το ένοπλο σώμα του Παύλου Μελά κι ήταν μάρτυρες του τραγικού τέλους του».

«Αν και η Φλώρινα έζησε 527 χρόνια σκλαβιάς μέχρι να ενσωματωθεί στο εθνικό κορμό στις 7 Νοεμβρίου 1912 και παρότι οι εισβολείς εφάρμοσαν πολιτικές αφομοίωσης, το Ελληνικό πνεύμα των κατοίκων της περιοχής παρέμεινε άκαμπτο κα αδούλωτο» σημείωσε η κ. Σακελλαροπούλου , τονίζοντας ότι «σήμερα τιμάμε τους αγώνες και τις θυσίες των κατοίκων της Φλώρινας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος».

Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής σε ότι αφορά «την ανάπλαση περιοχών ιστορικής σημασίας και φυσικού κάλλους» όπως χαρακτήρισε την συνοικία στο ποταμό Σακουλέβα καθώς και τις προσπάθειες που γίνονται για την διάσωση και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων «που θυμίζουν στους επισκέπτες το πλούτο και το μεγαλείο παλιότερων εποχών που στην πόλη ανθούσε το εμπόριο του καπνού». Αναφερόμενη στην απολιγνιτοποίηση που αλλάζει γρήγορα την φυσιογνωμία της περιοχής δήλωσε ότι «πρέπει να γίνουν γρήγορες επανορθωτικές κινήσεις που θα αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές επιπτώσεις όπως την υψηλή ανεργία στους νέους».

«Αν και η ακριτική Φλώρινα σαν σκηνικό εποχής μπορεί να διατηρεί στη συλλογική μνήμη κάτι από το μελαγχολικό βλέμμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου που την αποθανάτισε στον κινηματογραφικό του φακό στο Μετέωρο βήμα του πελαργού αλλά και σε άλλες ταινίες του» η πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι «η σημερινή Φλώρινα είναι μια ζωντανή φοιτητούπολη με αξιόλογη πολιτιστική και κοινωνική ζωή κι ότι ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.»

Κλείνοντας την αντιφώνηση της κι απευθυνόμενη στον δήμαρχο το δημοτικό συμβούλιο και στους πολίτες που είχαν γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου δήλωσε ότι «ως δημότης της πόλης πλέον θα παρακολουθώ από κοντά όλες τις προσπάθειες για την ανάδειξη την προκοπή και την ευημερία αυτού του ευλογημένου τόπου».

Στην προσφώνησή του, ο δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης αναφέρθηκε στην συμμετοχή την Φλωρινιωτών σε όλους τους αγώνες για την ελευθερία «από την συμμετοχή τους στην ελληνική Επανάσταση και τον μακεδονικό αγώνα έως τον πόλεμο ου 1940» δηλώνοντας ότι «ήμασταν παρόντες σε όλους τους αγώνες για την ανεξαρτησία της χώρας». Αναφερόμενος στην πρόσκληση της απολιγνιτοποίησης μίλησε για τα σχέδια της δημοτικής αρχής να καταστεί η Φλώρινα ένας πράσινος δήμος.

Την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την ανακήρυξη της κ. Σακελλαροπούλου σε επίτιμη δημότη του δήμου Φλώρινας, ανέγνωσε ο πρόεδρός του, Κώστας Μαραγκός ενώ στην συνέχεια ο δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης της επέδωσε το χρυσό κλειδί της πόλης.

Νωρίτερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας προέβη στα αποκαλυπτήρια του «μνημείου του εργάτη».

Το έργο φιλοτέχνησε ο Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΠΔΜ, Γλύπτης Φίλιππος Καλαμάρας. Στον σύντομο χαιρετισμό τους ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε ότι «δεν θα πρέπει να θυμούνται τους εργαζομένους μόνο στις εκλογές» ενώ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας Κώστας Σιάκος που είχε και την ιδέα του μνημείου τόνισε ότι «το μνημείο είναι αφιερωμένο στους εργαζομένους και τους αγώνες τους».

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου, η βουλευτής της Νέας Αριστερές Πέτη Πέρκα, οι δήμαρχοι Αμυνταίου και Πρεσπών, ο Μητροπολίτης Φλώρινας, εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΔΜ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και εκπρόσωποι του εμπορικού και Επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.