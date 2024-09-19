Ο Ερντογάν απολαμβάνει σε καφετέρια ελληνικό φραπέ

Ο Τούρκος πρόεδρος απόλαυσε φραπέ, με Τούρκους δημοσιογράφους να σχολιάζουν ότι ο Ερντογάν προτίμησε ελληνικό καφέ.

Χθες το βράδυ επισκέφθηκε ζαχαροπλαστείο και οι εργαζόμενοι είχαν αγωνία για την εξυπηρέτησή του, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ερντογάν: Και εγώ σε φιλώ απ τα μάτια.

Εργαζόμενη: Ναι, εγώ τον έφτιαξα

Ερντογάν: Εσύ; Άρα ξέρεις τον φραπέ!

Εργαζόμενη: Μάλιστα

Ερντογάν: Συγχαρητήρια, τον έφτιαξες υπέροχο!

Εργαζόμενη: Να τον απολαύσετε!

Διαβεβαίωση Ερντογάν: «Το πρόσωπο της Τουρκίας φυσικά είναι στραμμένο προς τη Δύση»

«Όμως δεν παραμελούμε την Ανατολή. Θα επεκτείνουμε το διάλογο με τους BRICS και τον οργανισμό της Σαγκάης»

Ερντογάν: «Είναι ξεκάθαρος ο άξονας και η πορεία της Τουρκίας καθώς και οι συμμαχίες στις οποίες είναι μέλος και συμμετέχει. Το λέω συνέχεια. Το πρόσωπο της Τουρκίας φυσικά και είναι στραμμένο προς τη Δύση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε την πλάτη στην Ανατολή, θα παραμελήσουμε την Ανατολή ή ότι δεν θα αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ανατολή. Δεν ζούμε πλέον σε έναν ασπρόμαυρο κόσμο, σε έναν κόσμο όπου πρέπει να προτιμάται ένα από τα δύο μπλοκ. Θέλουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με όλες τις χώρες και όλους τους παράγοντες σε μια βάση καζάν καζάν, με μια ισορροπημένη προσέγγιση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται πίσω από τη βούληση να επεκταθεί το έδαφος διαλόγου με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, τους BRICS και την ASEAN. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσικό από την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη γεωγραφία της Ασίας-Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού, όπου οι 3 απο τις 5 χώρες με την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.»

Σύστημα κυκλοφορίας πλοίων στα κατεχόμενα

Υπουργείο Μεταφορών Τουρκίας: «Θα διαχειριζόμαστε τη Γαλάζια Πατρίδα»

Δημοσιογράφος: Κύριε, είχε υπογραφεί μια συμφωνία με την 'ΤΔΒΚ' για αυτό το σύστημα υπηρεσιών κυκλοφορίας πλοίων. (ship traffic services system) Βέβαια, αυτό ήταν ένα σημαντικό έργο για το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Αναρωτιέμαι ποια είναι η τελευταία κατάσταση του έργου αυτού;

Α. Ουράλογλου, υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Τουρκίας: Έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός κέντρου εκεί, ούτως ώστε να διαχειριζόμαστε όχι μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά και τη Γαλάζια Πατρίδα της χώρας μας και της Κύπρου.

Κατά πάσα πιθανότητα θα το θέσουμε σε λειτουργία προς το τέλος του επόμενου έτους. Θα αυξήσουμε και τη δύναμή μας και θα είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο στην Κύπρο από αυτή την άποψη.

Πηγή: skai.gr

